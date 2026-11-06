Одруження та ведення документів в ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Відсутність військового квитка та запису в електронному реєстрі "Оберіг" ніяк не заважає чоловікам укласти шлюб, зокрема навіть через застосунок "Дія". Проте після реєстрації органи ДРАЦС зобов'язані автоматично передати дані до ТЦК, що може спровокувати проблеми з військовим обліком для нареченого.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чи потрібен військовий квиток для РАЦСу

Українське законодавство не вимагає від чоловіків пред'являти військово-облікові документи під час оформлення шлюбу. Цивільна процедура вимагає лише підтвердження особи за допомогою паспорта.

Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, ДРАЦС не має жодного юридичного права відмовити нареченим лише через те, що чоловік приніс замість військового квитка старе приписне свідоцтво. Це правило поширюється як на традиційні візити до установ, так і на популярну онлайн-реєстрацію через портал або застосунок "Дія". Відсутність громадянина в електронній базі "Оберіг" також не блокує процес створення нової сім'ї.

Статус чоловіків з приписним після 25 років

Проте юрист звертає увагу на інший правовий нюанс. Наявність лише приписного посвідчення у віці 30+ є порушенням правил військового обліку, хоч це і не стосується укладання шлюбу. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни, яким виповнилося 25 років, автоматично знімаються з обліку призовників.

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Вони переходять до категорії військовозобов'язаних, що вимагає заміни документа. Приписне у такому віці є неактуальним, проте на цивільні права це жодним чином не впливає.

Передача даних від ДРАЦС до військкоматів

Одразу після офіційного оформлення стосунків державна система розпочинає обмін даними. Постанова Кабміну № 1487 зобов'язує органи реєстрації передавати інформацію про зміни цивільного стану чоловіків до територіальних центрів комплектування протягом семи днів.

Але нині цей процес відбувається не через паперові листи, а шляхом електронної взаємодії державних баз. До системи потрапляють прізвище, ім'я, місце та дата народження, а також новий сімейний стан громадянина.

Отримавши дані про шлюб, система "Оберіг" може відреагувати по-різному. Реєстрація родини не є підставою для постановки на облік, але вона є тригером для оновлення інформації.

Зокрема, цей процес може:

виявити, що людина взагалі відсутня у військовому реєстрі;

автоматично зіставити дані за податковим кодом та паспортом;

створити первинний запис та присвоїти йому окремий номер;

знайти старий дубльований профіль за іншим прізвищем.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що інформацію для "Оберегу" збирають не лише РАЦСи, а й виборчі комісії, податкова та міграційна служби. Тому новий запис у військовій базі може з'явитися під час будь-якої чергової цифрової синхронізації, а не виключно через шлюб.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що чоловіки з дітьми, які народилися за кордоном, регулярно стикаються з відмовами у відстрочці. Додаток "Резерв+" не зчитує іноземні свідоцтва, а військкомати наполягають на українських паперах. Утім, суди стають на бік батьків і визнають такі відмови ТЦК незаконними.

Цифровий військовий квиток у "Резерв+" повністю замінив старе паперове приписне. Проте паперовий оригінал радять тримати вдома. Якщо в електронній базі станеться збій або дані відобразяться з помилками, старий документ допоможе швидко все виправити.