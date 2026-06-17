Около 10 % личного состава механизированных бригад — бывшие СОЧ

Украинские военные с оружием. Фото: УНИАН

Народный депутат Украины Руслан Горбенко заявил, что примерно 10 % личного состава механизированных бригад — это военные, которые когда-то служили в СОЧ. В то же время в высокотехнологичных подразделениях ситуация иная.

Об этом он рассказал в эфире "Вечір.LIVE".

Что известно о количестве бывших СОЧ в украинских подразделениях

"Если взять среднюю механизированную бригаду, то 10%", — сказал Горбенко, имея в виду количество военных, которые ранее были в СОЧ.

При этом он добавил, что в высокотехнологичных подразделениях ситуация обстоит иначе. В частности, в Силах беспилотных систем этот показатель значительно ниже.

"Я думаю, что примерно там до 1,5%", — резюмировал нардеп.

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Как сообщало Новини.LIVE, гражданам Украины, находящимся в СОЧ, предоставляется возможность вернуться на службу, выбрать подразделение и возобновить выплаты. На это отводится 100 дней.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий смягчение наказания для тех, кто ушел в СОЧ.