Минобороны объяснило как сохранить бронирование работников

Статус бронирования в "Дии". Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Министерство обороны Украины разъяснило порядок подтверждения статуса критически важных предприятий для организаций оборонно-промышленного комплекса. Проверка касается решений, принятых до 7 июля 2026 года, и проводится в соответствии с постановлениями Кабинета министров. Предприятия, ранее получившие такой статус по решению Минобороны, должны предоставить необходимые документы до 10 августа.

При соблюдении установленных требований они смогут сохранить действующий статус и бронирование военнообязанных работников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

Какие документы необходимо подать

В Министерстве сообщили, что для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура подтверждения без повторной подачи полного пакета документов. Исключение составляют компании, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, которым необходимо пройти полное повторное подтверждение. Если документы будут поданы вовремя, статус критически важного предприятия сохранится на срок, указанный в предыдущем решении, а бронирование работников продолжит действовать в пределах установленного периода.

Если предприятие, для которого предусмотрена упрощенная процедура, не подаст документы до установленного срока, с 1 сентября 2026 года его статус критически важного будет отменен. Вместе с этим прекратит действовать и бронирование военнообязанных работников. Упрощенный порядок распространяется, в частности, на исполнителей государственных оборонных контрактов, резидентов Defence City, производителей боеприпасов и взрывчатых веществ, а также ряд предприятий авиационной, космической и оборонной отраслей.

Предприятия, которые получили статус критически важных по решению Министерства обороны Украины, должны до 10 августа 2026 года подать документы в соответствии с критерием, указанным в предыдущем решении. Для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура подтверждения, а предприятия, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное повторное подтверждение.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, может ли военнообязанный проигнорировать повестку, составленную с ошибками.

Также Новини.LIVE описали случай, когда суд отменил штраф ТЦК из-за отсутствия доказательств уведомления.