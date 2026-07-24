Освобождение от мобилизации: как быстро его отменяют после увольнения работника

Сотрудники ТЦК выписывают повестку, люди в форме садятся в микроавтобус. Фото иллюстративное: antikor.info, Минобороны. Коллаж: Новини.LIVE

Освобождение от мобилизации автоматически отменяется после увольнения работника. Обычно это происходит в течение суток. Кроме того, соответствующие данные должны быть внесены в Пенсионный фонд.

Об этом рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко в комментарии "РБК-Україна", передает Новини.LIVE.

Бронирование отменяется автоматически после внесения данных в Пенсионный фонд

Юрист подчеркнул, что основания для аннулирования бронирования определены пунктом 31 Порядка бронирования военнообязанных, утвержденного постановлением Кабинета министров №76. Перечень является исчерпывающим.

Бронирование прекращается в случае увольнения работника, утраты предприятием статуса критически важного, ликвидации компании или по обращению её руководителя. В то же время перевод сотрудника на другую должность или в другое структурное подразделение в пределах одного предприятия не является основанием для отмены бронирования.

Юрист также обратил внимание на порядок действий, если работодатель планирует забронировать нового работника на место увольняющегося. В таком случае сначала рекомендуется отменить бронирование действующего работника, а уже потом оформлять его увольнение.

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По словам Сиренко, сама процедура отмены бронирования занимает около 15 минут. Однако обновление информации в государственных реестрах и приложении «Дія» может занимать до двух суток. Пока система учитывает предыдущего работника в рамках квоты, оформить бронирование на другое лицо не удастся.

Как писали Новини.LIVE, адвокат Сергей Старенький заявил, что изменить подход к мобилизации в Украине можно без принятия новых законов Верховной Радой. По его словам, для перехода от принудительной мобилизации к рекрутинговой системе достаточно, чтобы правительство и Министерство обороны внесли необходимые изменения в подзаконные акты. Он подчеркнул, что воинские части должны привлекать людей благодаря понятным условиям службы, достойной оплате и социальным гарантиям, а не с помощью принудительных механизмов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщали, что в Украине фиксируются случаи мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями, в частности с ВИЧ и гепатитами, которых ВЛК признает годными к службе. По его словам, Офис омбудсмена уже проверял случай, когда мужчину с ВИЧ IV стадии и гепатитами B и C признали полностью годным к службе, несмотря на подтвержденные диагнозы.