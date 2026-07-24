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Главная Мобилизация Юрист объяснил, через сколько времени после увольнения аннулируется отсрочка от мобилизации

Юрист объяснил, через сколько времени после увольнения аннулируется отсрочка от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 18:20
Освобождение от мобилизации: как быстро его отменяют после увольнения работника
Сотрудники ТЦК выписывают повестку, люди в форме садятся в микроавтобус. Фото иллюстративное: antikor.info, Минобороны. Коллаж: Новини.LIVE

Освобождение от мобилизации автоматически отменяется после увольнения работника. Обычно это происходит в течение суток. Кроме того, соответствующие данные должны быть внесены в Пенсионный фонд.

Об этом рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко в комментарии "РБК-Україна", передает Новини.LIVE.

Бронирование отменяется автоматически после внесения данных в Пенсионный фонд

Юрист подчеркнул, что основания для аннулирования бронирования определены пунктом 31 Порядка бронирования военнообязанных, утвержденного постановлением Кабинета министров №76. Перечень является исчерпывающим.

Бронирование прекращается в случае увольнения работника, утраты предприятием статуса критически важного, ликвидации компании или по обращению её руководителя. В то же время перевод сотрудника на другую должность или в другое структурное подразделение в пределах одного предприятия не является основанием для отмены бронирования.

Юрист также обратил внимание на порядок действий, если работодатель планирует забронировать нового работника на место увольняющегося. В таком случае сначала рекомендуется отменить бронирование действующего работника, а уже потом оформлять его увольнение.

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По словам Сиренко, сама процедура отмены бронирования занимает около 15 минут. Однако обновление информации в государственных реестрах и приложении «Дія» может занимать до двух суток. Пока система учитывает предыдущего работника в рамках квоты, оформить бронирование на другое лицо не удастся.

Как писали Новини.LIVE, адвокат Сергей Старенький заявил, что изменить подход к мобилизации в Украине можно без принятия новых законов Верховной Радой. По его словам, для перехода от принудительной мобилизации к рекрутинговой системе достаточно, чтобы правительство и Министерство обороны внесли необходимые изменения в подзаконные акты. Он подчеркнул, что воинские части должны привлекать людей благодаря понятным условиям службы, достойной оплате и социальным гарантиям, а не с помощью принудительных механизмов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщали, что в Украине фиксируются случаи мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями, в частности с ВИЧ и гепатитами, которых ВЛК признает годными к службе. По его словам, Офис омбудсмена уже проверял случай, когда мужчину с ВИЧ IV стадии и гепатитами B и C признали полностью годным к службе, несмотря на подтвержденные диагнозы.

мобилизация сотрудники бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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