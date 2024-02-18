Стало известно, как работодатели прячут военнообязанных от ТЦК

Представители ТЦК остановили мужчину на улице. Иллюстративное фото: Facebook/ЛОТЦК и СП

Украинские работодатели пытаются скрыть своих работников от сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Для того, чтобы не потерять работников, работодатели не раскрывают информацию об их составе.

Об этом рассказал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха в интервью Главкому.

Бронь от мобилизации на работе

"Любые работодатели на самом деле пытаются отсрочить раскрытие информации о составе своих работников настолько, насколько это возможно. Не потому что работодатели плохие, а потому что они потом просто не смогут удержать своих же трудоустроенных людей", — пояснил народный депутат.

По словам Наталухи, если работники понимают, что данные о них есть в ТЦК, и что 50% квота на бронь уже почти использована, то они просто увольняются.

Он рассказал, что поэтому в компаниях идет постоянное сокращение штата, ведь люди, не входящие в те 50%, начинают увольняться — тогда эта квота формируется уже из оставшихся.

"А когда ты набираешь новых людей, то у них приоритетный вопрос — это даже не заработная плата, а гарантия брони", — отметил Наталуха.

Напомним, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко заявил, что в Украине есть предприятия, которые нуждаются не в 50% бронировании работников, а в 90%, ведь от их работы зависит технологический процесс.

Также мы писали, что в Минцифри назвали категорию людей, которых не будут бронировать от мобилизации.