Мобилизация бывших ограниченно годных начинается до 25 лет

Мобилизация бывших ограниченно годных начинается до 25 лет

Дата публикации 21 марта 2026 12:20
Процесс мобилизации украинцев. Фото: Getty Images

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ограниченно годные и мобилизация

В отечественном законодательстве до последних изменений, которые произошли уже во время полномасштабной войны, была такая категория граждан на воинском учете, как "ограниченно годные". Сейчас этой категории не существует, а все бывшие ограниченно годные должны были пройти военно-врачебную комиссию для получения нового статуса.

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный к военной службе". На данный момент ему исполнилось 23 года.

Мужчина рассказал, что после изменений в законодательстве он получил статус "военнообязанный", и поинтересовался, могут ли его мобилизовать. Гражданин напомнил о директиве №11379д, которая должна была урегулировать эту правовую коллизию.

Все зависит от подписи Зеленского

Юристы объяснили, что на данный момент вопрос мобилизации этой категории граждан остается открытым. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Директива 11379д не является нормативно-правовым актом".

По словам Айвазяна, существует другой нормативно-правовой акт, но он до сих пор не вступил в силу. Юрист подчеркнул: "Еще в октябре 2024 года ВР приняла закон 3939-IX, который запрещает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными. Однако, с тех пор Президент до сих пор не подписал этот закон, а значит, он не действует".

Поэтому, признал адвокат, мобилизация этой категории граждан до сих пор возможна. Юрий Айвазян резюмировал: "Итак, к сожалению, при отсутствии оформленной отсрочки, как военнообязанный, Вы подлежите мобилизации, несмотря на Ваш возраст".

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус получили бывшие ограниченно годные.

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии могут получить различные статусы. Это может быть как полностью годен к службе, так и годен к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.

Добавим, мы сообщали о том, выпускают ли из Украины бывших ограниченно годных, которым не исполнилось 25 лет.

Граждане, которые имели статус "ограниченно годный", которые не достигли 25-летнего возраста, могут выехать за границу во время действия военного положения. Но если они не имеют отсрочки, то их могут задержать на блокпостах ТЦК по дороге к границе.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
