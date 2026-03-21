Мобілізація колишніх обмежено придатних починається до 25 років

Процес мобілізації українців.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежено придатні й мобілізація

У вітчизняному законодавстві до останніх змін, які відбулися уже під час повномасштабної війни, була така категорія громадян на військовому обліку, як "обмежено придатні". Зараз цієї категорії не існує, а усі колишні обмежено придатні мали пройти військово-лікарську комісію для отримання нового статусу.

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний до військової служби". На цей момент йому виповнилося 23 роки.

Чоловік розповів, що після змін у законодавстві він отримав статус "військовозобов’язаний", і поцікавився, чи можуть його мобілізувати. Громадянин нагадав про директиву №11379д, яка мала врегулювати цю правову колізію.

Все залежить від підпису Зеленського

Юристи пояснили, що на цей момент питання мобілізації цієї категорії громадян залишається відкритим. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Директива 11379д не є нормативно-правовим актом".

За словами Айвазяна, існує інший нормативно-правовий акт, але він досі не набрав чинності. Юрист підкреслив: "Ще у жовтні 2024 року ВР прийняла закон 3939-IX, який забороняє мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків у віці до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Проте, з того часу Президент й досі не підписав цей закон, а отже, він не діє".

Через це, визнав адвокат, мобілізація цієї категорії громадян досі є можливою. Юрій Айвазян резюмував: "Отже, на жаль, за відсутності оформленої відстрочки, як військовозобов'язаний, Ви підлягаєте мобілізації, незважаючи на Ваш вік".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримали колишні обмежено придатні.

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни після повторної військово-лікарської комісії можуть отримати різні статуси. Це може бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випускають з України колишніх обмежено придатних, яким не виповнилося 25 років.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.