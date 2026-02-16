Мобилизация в Украине до 25 лет - новые правила и исключения

Украинские военнослужащие. Фото: "Громадське радіо"

Мобилизовать в Украине могут военнообязанных граждан с 25 лет. Но существует категория граждан, которых могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины раньше.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Мобилизация до 25 лет

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который касается военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет.

Адвокат Полина Дудчак объяснила, какую категорию граждан могут мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.

"К таким лицам относятся резервисты", — отметила юрист.

Почему резервистов могут мобилизовать

Дудчак объяснила, почему резервистов могут мобилизовать до 25-летнего возраста.

"Здесь все логично, ведь это лица, которые успели пройти срочную службу, и мужчины, которые закончили военную кафедру в гражданском вузе и получили звание офицера. Они имеют знания в военном деле и могут быть полезными для армии", — подчеркнула адвокат.

Поэтому мобилизация военнообязанных до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста.

