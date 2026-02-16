Відео
Україна
Мобілізація до 25 років — юрист назвав виняток

Мобілізація до 25 років — юрист назвав виняток

Дата публікації: 16 лютого 2026 20:00
Мобілізація в Україні до 25 років - нові правила та винятки
Українські військовослужбовці. Фото: "Громадське радіо"

Мобілізувати в Україні можуть військовозобов’язаних громадян з 25 років. Але існує категорія громадян, яких можуть призвати до лав Збройних сил України раніше.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Читайте також:

Мобілізація до 25 років

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який стосується військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років.

Адвокат Поліна Дудчак пояснила, яку категорію громадян можуть мобілізувати до досягнення 25-річного віку.

"До таких осіб відносяться резервісти", — наголосила юристка.

Чому резервістів можуть мобілізувати

Дудчак пояснила, чому резервістів можуть мобілізувати до 25-річного віку.

"Тут все логічно, адже це особи, які встигли пройти строкову службу, та чоловіки, які закінчили військову кафедру у цивільному виші та отримали звання офіцера. Вони мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська", — підкреслила адвокатка.

Тож мобілізація військовозобов’язаних до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які трудові права мають мобілізовані громадяни.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі мобілізації готує Міністерство оборони України.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані резерв призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
