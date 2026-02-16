Мобілізація в Україні до 25 років - нові правила та винятки

Мобілізація до 25 років — юрист назвав виняток
Мобілізувати в Україні можуть військовозобов’язаних громадян з 25 років. Але існує категорія громадян, яких можуть призвати до лав Збройних сил України раніше.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.
Мобілізація до 25 років
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який стосується військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років.
Адвокат Поліна Дудчак пояснила, яку категорію громадян можуть мобілізувати до досягнення 25-річного віку.
"До таких осіб відносяться резервісти", — наголосила юристка.
Чому резервістів можуть мобілізувати
Дудчак пояснила, чому резервістів можуть мобілізувати до 25-річного віку.
"Тут все логічно, адже це особи, які встигли пройти строкову службу, та чоловіки, які закінчили військову кафедру у цивільному виші та отримали звання офіцера. Вони мають знання у військовій справі та можуть бути корисними для війська", — підкреслила адвокатка.
Тож мобілізація військовозобов’язаних до 25 років можлива, якщо вони перебувають у статусі резервіста.
