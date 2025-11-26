Подлежат ли мобилизации лица с III группой инвалидности — актуальные правила 2025

Человек на кресле колесном. Фото иллюстративное: Freepik

Лица с инвалидностью I, II и III группы не подлежат мобилизации и имеют гарантированное право на отсрочку. Эта защита закреплена в пункте 1 части 1 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и подтверждена официальными позициями Министерства обороны и практикой территориальных центров комплектования. Однако, стоит учесть несколько важных нюансов относительно прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила юрист Татьяна Козин.

Влияет ли группа инвалидности на решение об отсрочке

Мобилизация для людей с инвалидностью возможна только добровольно. В случае, если человек с III группой хочет служить по контракту, он должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет степень пригодности.

"Важно знать, что III группа инвалидности приравнивается к другим. Это означает, что законодательство не разделяет таких лиц по группам. Поэтому все они в равной степени могут пользоваться правом на отсрочку. Этот тезис подтверждается официальной позицией Минобороны, а также практикой ТЦК и СП. Итак, мобилизация возможна только по собственному желанию, если речь идет о лицах с инвалидностью", — отметила юрист.

Чаще всего в случаях, когда человек с группой инвалидности все же желает присоединиться к войскам, то речь идет об "ограниченной годности" - это статус, позволяющий служить в штабах, учреждениях военного образования, подразделениях обеспечения, связи или логистики. Боевые должности для таких людей не предусмотрены. Важно понимать разницу между инвалидностью и ограниченной годностью: наличие заболевания, которое ограничивает возможность службы, не означает автоматическую инвалидность, и наоборот.

Как оформить отсрочку от мобилизации из-за инвалидности

Для получения отсрочки человек должен иметь действующее решение МСЭК или соответствующую выписку. В случае временной инвалидности сроком на 6 или 12 месяцев, статус нужно возобновлять до завершения срока, иначе право на отсрочку будет утрачено.

После этого необходимо убедиться, что информация внесена в воинский учет ТЦК и СП, а также отражена в электронном сервисе "Резерв+".

Если данные не обновлены, центр комплектования может ошибочно вызвать человека на ВВК или даже вручить повестку.

Процедура оформления отсрочки предусматривает подачу письменного заявления, где указаны реквизиты справки МСЭК, дата установления группы инвалидности и просьба внести изменения в учет.

Юрист советует сохранять копии всех документов, почтовые описи или входящие номера — они понадобятся в случае обжалования действий ТЦК. В ситуациях, когда инвалидность не подтверждена документально или соответствующие справки не внесены в учет, ТЦК имеет право требовать пойти на ВВК, что часто становится причиной недоразумений и конфликтов.

Человеку с инвалидностью дали повестку — что делать

Если человек с инвалидностью получил повестку, игнорировать ее не стоит. В таком случае лучше явиться в ТЦК со всеми имеющимися медицинскими документами, подтвердить свой статус и требовать внесения данных в учет, чтобы избежать дальнейших неправильных вызовов и повторных повесток.

