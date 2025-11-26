Відео
Мобілізація інвалідів III групи — чи можуть призвати у листопаді

Дата публікації: 26 листопада 2025 20:00
Оновлено: 13:20
Чи підлягають мобілізації особи з III групою інвалідності — актуальні правила 2025
Людина на кріслі колісному. Фото ілюстративне: Freepik

Особи з інвалідністю І, II і III групи не підлягають мобілізації й мають гарантоване право на відстрочку. Цей захист закріплений у пункті 1 частини 1 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та підтверджений офіційними позиціями Міністерства оборони й практикою територіальних центрів комплектування. Проте, варто врахувати кілька важливих нюансів щодо проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила юристка Тетяна Козин.

Читайте також:

Чи впливає група інвалідності на рішення щодо відстрочки

Мобілізація для людей з інвалідністю можлива лише добровільно. У випадку, якщо людина з III групою хоче служити за контрактом, вона має пройти військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь придатності.

"Важливо знати, що III група інвалідності прирівнюється до інших. Це означає, що законодавство не розділяє таких осіб за групами. Тому всі вони у рівній мірі можуть користуватися правом на відстрочку. Ця теза підтверджується офіційною позицією Міноборони, а також практикою ТЦК та СП. Отже, мобілізація можлива лише за власним бажанням, якщо йдеться про осіб з інвалідністю", — зазначила юристка.

Найчастіше у випадках, коли людина з групою інвалідності все ж бажає приєднатися до військ, то йдеться про "обмежену придатність" — це статус, що дозволяє служити у штабах, закладах військової освіти, підрозділах забезпечення, зв’язку або логістики. Бойові посади для таких людей не передбачені. Важливо розуміти різницю між інвалідністю та обмеженою придатністю: наявність захворювання, яке обмежує можливість служби, не означає автоматичну інвалідність, і навпаки.

Як оформити відстрочку від мобілізації через інвалідність

Для отримання відстрочки людина повинна мати чинне рішення МСЕК або відповідний витяг. У разі тимчасової інвалідності терміном на 6 чи 12 місяців,  статус потрібно поновлювати до завершення терміну, інакше право на відстрочку буде втрачено.

Після цього необхідно переконатися, що інформація внесена у військовий облік ТЦК та СП, а також відображена в електронному сервісі "Резерв+".

Якщо дані не оновлені, центр комплектування може помилково викликати людину на ВЛК чи навіть вручити повістку.

Процедура оформлення відстрочки передбачає подання письмової заяви, де вказано реквізити довідки МСЕК, дату встановлення групи інвалідності та прохання внести зміни до обліку.

Юристка радить зберігати копії всіх документів, поштові описи або вхідні номери — вони знадобляться у випадку оскарження дій ТЦК. У ситуаціях, коли інвалідність не підтверджена документально або відповідні довідки не внесені до обліку, ТЦК має право вимагати  піти на ВЛК, що часто стає причиною непорозумінь та конфліктів.

Людині з інвалідністю дали повістку — що робити

Якщо особа з інвалідністю отримала повістку, ігнорувати її не варто. У такому випадку краще з’явитися до ТЦК з усіма наявними медичними документами, підтвердити свій статус і вимагати внесення даних до обліку, щоб уникнути подальших неправильних викликів та повторних повісток.

Нагадаємо, існує чітко затверджений перелік хвороб очей, який унеможливлює мобілізацію

Раніше Новини.LIVE писали про те, чи може депресія бути підставою для виключення з військового обліку.

ЗСУ інвалідність військовий облік мобілізація особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
