Мобилизация в Украине - в стране количество студентов 25+ выросло до 230 тысяч человек

Студенты на паре. Фото: nupp.edu.ua

В Украине после начала полномасштабной войны значительно возросло количество студентов, которым больше 25 лет. В частности, до 2022 года их количество насчитывалось на уровне 30 тысяч, а уже в течение последних трех лет таких студентов уже около 230 тысяч.

Об этом в комментарии ZN.UA рассказал глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак.

Реклама

Читайте также:

Почему в Украине выросло количество студентов в возрасте 25+

"В течение 2022-2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями", — сказал Гурак, имея в виду 230 тысяч студентов в возрасте 25+.

Он проинформировал, что ГСКО провела комплексный анализ показателей по всем образовательным уровням — от профессионального предвысшего образования до аспирантуры. Таким образом было установлено, что резкий и нетипичный прирост начал проявляться именно после февраля 2022 года. Это означает, что часть тех, кто становятся студентами, фактически используют обучение как способ избежать мобилизации.

"Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это — недорого", — рассказал глава ГСКО.

Именно по этой причине, по его словам, среди уклонистов почти не встречаются абитуриенты, которые выбирают медицинские или юридические специальности.

"Во-первых, для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая. И учиться там нелегко", — пояснил Гурак.

Он добавил, что по результатам масштабных проверок отчислено уже около 50 тысяч студентов в возрасте от 25 лет, которые были зачислены с нарушением требований законодательства. И эта цифра не окончательная.

На сегодняшний день правоохранительные органы открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, а также задержали деканов и ректоров отдельных университетов. Между тем Государственная служба качества образования направила в МОН докладные записки с предложением аннулировать лицензии двух учебных заведений. В свою очередь, министерство, по словам Гурака, готовит 20 проверок учебных заведений по выявленным фактам.

"Но даже после этих отчислений и мероприятий общая ситуация не изменилась — более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И каждой вступительной кампании их ряды пополняются", — добавил глава ГСКО.

Напомним, недавно юрист Елена Пономаренко объяснила, является ли законным требование ТЦК, если студента с отсрочкой вызывают на ВВК.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать студента во время каникул.