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Главная Мобилизация Мобилизация может измениться: для уклонистов планируют ужесточить наказание

Мобилизация может измениться: для уклонистов планируют ужесточить наказание

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 21:31
Мобилизация в Украине: какие новые ограничения могут ввести в отношении уклонистов
Сотрудники ТЦК и военнослужащие ВСУ. Фото: ХОТЦК и СП/242 центр подготовки. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут ужесточить ответственность для граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга. В настоящее время рассматриваются законодательные инициативы, предусматривающие новые ограничения для нарушителей мобилизационных правил.

О возможных изменениях заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире "Радио Свобода", передает Новини.LIVE.

Какие ограничения могут ввести для уклонистов

По словам Решетиловой, среди предложенных мер могут быть ограничение доступа к отдельным государственным услугам, блокировка банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами. Она подчеркнула, что этот вопрос связан с необходимостью пополнения рядов украинской армии и обеспечения ротации военных, которые длительное время находятся на передовой.

"Наша с вами относительно мирная и спокойная жизнь не бесплатна. Она оплачена временем и здоровьем тех людей, которые годами несут службу, а также благополучием их семей. Эти люди, которые так же, как и мы, когда-то были гражданскими, строили бизнес и карьеру, учились и воспитывали детей, или просто пили пиво и бездельничали, в критический момент встали на защиту своего государства и нас с вами. Эти люди — киборги, но у них тоже есть свои ресурсы. Они устали, их семьи измотаны, они уже несколько лет умоляют нас о замене", — подчеркнула она.

Пока публично не уточняется, предоставление каких именно административных услуг может быть ограничено.

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В то же время адвокат Сергей Старенький в комментарии ТСН предположил, что санкции могут коснуться наиболее востребованных административных процедур в ЦНАПах и других государственных учреждениях. В частности, речь идет о возможных ограничениях в отношении регистрации места жительства, оформления сделок с недвижимостью и даже регистрации брака.

Также под ограничения могут попасть услуги по оформлению документов, в частности получение загранпаспорта, обмен или восстановление водительского удостоверения, а также выдача различных справок. Кроме того, в случае принятия отдельного закона о блокировке банковских счетов нарушители могут лишиться возможности не только пользоваться собственными средствами, но и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

В то же время адвокат обратил внимание, что банковские услуги формально не относятся к административным. Однако финансовые учреждения могут отказывать в обслуживании клиентам, не имеющим действующих или верифицированных документов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и комплектование Сил обороны. В то же время в обществе периодически возникают дискуссии о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По оценке военного обозревателя Алексея Гетьмана, большинство ТЦК работают в штатном режиме, а имеющиеся нарушения носят единичный характер и не оказывают существенного влияния на обеспечение войск личным составом.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжаются дискуссии об усовершенствовании мобилизационного законодательства в условиях военного положения. В частности, граждане регистрируют электронные петиции с предложениями изменить отдельные нормы, связанные с прохождением военной службы. Одной из таких инициатив стало предложение снизить предельный возраст пребывания на службе с 60 до 55 лет.

мобилизация война в Украине Ольга Решетилова
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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