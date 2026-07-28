Мобилизация в Украине: Гетман объяснил, влияют ли на набор людей недостатки в работе ТЦК

Сотрудники ТЦК, Алексей Гетьман. Фото: Минобороны, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не наблюдается критических проблем с мобилизацией, а большинство территориальных центров комплектования работают без существенных нарушений. Недостатки, по оценкам военного обозревателя Алексея Гетьмана, выявлены лишь в 3–5% ТЦК. В то же время потребности войск в личном составе в основном удается обеспечивать.

Об этом Гетьман заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

В Украине лишь в 3–5% ТЦК выявили недостатки

Гетман заявил, что из около 200 территориальных центров комплектования и социальной поддержки недостатки зафиксировали лишь в небольшой части. По его словам, проблемы выявили примерно в 3–5% ТЦК, тогда как остальные работают в штатном режиме.

Военный обозреватель также подчеркнул, что говорить о провале мобилизации или критической ситуации нет оснований.

"Провалов, при которых у нас просто катастрофа с мобилизацией, нет. Значит, как-то это работает, как-то мобилизация происходит", — сказал Гетьман.

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Он добавил, что не может назвать точных показателей, однако, по его оценке, потребности в пополнении личного состава выполняются примерно на 80–90%, а местами и полностью — на 100%.

Как писали Новини.LIVE, в Украине зарегистрировали электронную петицию с призывом снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Авторы инициативы считают, что после 55 лет физические возможности многих военнообязанных снижаются, а их работа в гражданском секторе имеет важное значение для экономики. Также они предлагают предоставить право увольняться со службы по собственному желанию военнослужащим, достигшим 55-летнего возраста.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время правительству будет представлена реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По словам заместителя министра обороны Василия Шкуракова, она станет вторым этапом обновления системы прохождения военной службы после введения новых форматов контрактов. Ожидается, что изменения коснутся рекрутинга, мобилизации и работы ТЦК, однако детали реформы пока не раскрываются.