Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Влияют ли недостатки в работе ТЦК на мобилизацию: объяснение военного обозревателя

Влияют ли недостатки в работе ТЦК на мобилизацию: объяснение военного обозревателя

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 15:25
Мобилизация в Украине: Гетман объяснил, влияют ли на набор людей недостатки в работе ТЦК
Сотрудники ТЦК, Алексей Гетьман. Фото: Минобороны, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не наблюдается критических проблем с мобилизацией, а большинство территориальных центров комплектования работают без существенных нарушений. Недостатки, по оценкам военного обозревателя Алексея Гетьмана, выявлены лишь в 3–5% ТЦК. В то же время потребности войск в личном составе в основном удается обеспечивать.

Об этом Гетьман заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

В Украине лишь в 3–5% ТЦК выявили недостатки

Гетман заявил, что из около 200 территориальных центров комплектования и социальной поддержки недостатки зафиксировали лишь в небольшой части. По его словам, проблемы выявили примерно в 3–5% ТЦК, тогда как остальные работают в штатном режиме.

Военный обозреватель также подчеркнул, что говорить о провале мобилизации или критической ситуации нет оснований.

"Провалов, при которых у нас просто катастрофа с мобилизацией, нет. Значит, как-то это работает, как-то мобилизация происходит", — сказал Гетьман.

Читайте также:

Он добавил, что не может назвать точных показателей, однако, по его оценке, потребности в пополнении личного состава выполняются примерно на 80–90%, а местами и полностью — на 100%.

Как писали Новини.LIVE, в Украине зарегистрировали электронную петицию с призывом снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Авторы инициативы считают, что после 55 лет физические возможности многих военнообязанных снижаются, а их работа в гражданском секторе имеет важное значение для экономики. Также они предлагают предоставить право увольняться со службы по собственному желанию военнослужащим, достигшим 55-летнего возраста.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время правительству будет представлена реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По словам заместителя министра обороны Василия Шкуракова, она станет вторым этапом обновления системы прохождения военной службы после введения новых форматов контрактов. Ожидается, что изменения коснутся рекрутинга, мобилизации и работы ТЦК, однако детали реформы пока не раскрываются.

мобилизация ТЦК и СП эфир Новини.LIVE
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации