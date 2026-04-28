Мобилизация несовершеннолетних возможна после отчисления из ВУЗов

Курсанты военного вуза. Фото: Военная академия г. Одесса

Если курсант военного вуза захочет расторгнуть контракт, с него вычтут всю стоимость обучения в ВВУЗе. Но на этом санкции не закончатся. Такое лицо, даже если оно не достигло 18-летнего возраста, будет мобилизовано в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация до 25 лет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мобилизация военнообязанных граждан началась одновременно с введением военного положения на всей территории страны.

Мобилизационный возраст в Украине после изменений, которые произошли уже во время полномасштабного вторжения, составляет 25 лет. Именно в этот момент призывники получают новую категорию воинского учета, "военнообязанный".

Впрочем, мобилизация в некоторых случаях возможна и до достижения 25-летнего возраста. Это касается, в частности, тех, кто ранее проходил срочную службу и после завершения ее был зачислен в запас как военнообязанный или резервист.

Несовершеннолетний отчисленный курсант отправится в ВСУ

К юристам обратился гражданин, который учится в военном высшем учебном заведении. Мужчина рассказал, что хочет прервать контракт на обучение и поинтересовался, какие санкции могут его ожидать.

Гражданин отметил при этом, что ему еще не исполнилось 18 лет, то есть он является несовершеннолетним. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что сначала отчисленный по собственному желанию курсант ВУЗа должен возместить всю стоимость обучения. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "В случае отказа от добровольного возмещения расходов такое возмещение осуществляется в судебном порядке".

После этого наступит очередь и до мобилизации, даже несмотря на то, что гражданин является несовершеннолетним. Айвазян подчеркнул: "Отчисленные курсанты мужского пола считаются проходящими военную службу по призыву, и направляются во время проведения мобилизации и действия военного положения в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможна ли мобилизация в ряды ВСУ призывников.

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать ограниченно годного гражданина в возрасте до 25 лет.

Граждане, которые имели статус "ограниченно годный", могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил после военно-врачебной комиссии. Юристы объяснили, касается ли это граждан, которые еще не достигли 25-летнего возраста.