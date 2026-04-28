Мобілізація неповнолітніх можлива після відрахування із ВВНЗ

Курсанти військового вишу. Фото: Військова академія м. Одеса

Якщо курсант військового вишу захоче розірвати контракт, з нього вирахують усю вартість навчання у ВВНЗ. Але на цьому санкції не завершаться. Така особа, навіть якщо вона не досягла 18-річного віку, буде мобілізована до лав Збройних сил України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація до 25 років

В Україні продовжується загальна мобілізація. Мобілізація військовозобов’язаних громадян розпочалася одночасно із запровадженням воєнного стану на усій території країни.

Мобілізаційний вік в Україні після змін, які відбулися уже під час повномасштабного вторгнення, становить 25 років. Саме в цей момент призовники отримують нову категорію військового обліку, "військовозобов’язаний".

Втім, мобілізація у деяких випадках можлива і до досягнення 25-річного віку. Це стосується, зокрема, тих, хто раніше проходив строкову службу і після завершення її був зарахований в запас як військовозобов’язаний чи резервіст.

Читайте також:

Неповнолітній відрахований курсант відправиться в ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який навчається у військовому вищому навчальному закладі. Чоловік розповів, що хоче перервати контракт на навчання і поцікавився, які санкції можуть на нього чекати.

Громадянин зазначив при цьому, що йому ще не виповнилося 18 років, тобто він є неповнолітнім. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що спочатку відрахований за власним бажанням курсант ВВНЗ має відшкодувати усю вартість навчання. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку".

Після цього надійде черга і до мобілізації, навіть попри те, що громадянин є неповнолітнім. Айвазян підкреслив: "Відраховані курсанти чоловічої статі вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, та направляються під час проведення мобілізації та дії воєнного стану до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можлива мобілізація до лав ЗСУ призовників.

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не підпадають під процес загальної мобілізації. Але їх можуть призвати на базову військову службу чи у іншому форматі військової підготовки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати обмежено придатного громадянина віком до 25 років.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил після військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чи стосується це громадян, які ще не досягли 25-річного віку.