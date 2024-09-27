Мобилизация в Украине — когда иностранца могут взять в ВСУ, одно условие

Когда иностранцы могут попасть в ВСУ — существует только одно условие
Третий год в Украине идет война из-за полномасштабного вторжения России. В этот период, согласно действующему законодательству, военнообязанные граждане мужского пола подлежат мобилизации. Однако это правило не касается иностранцев, проживающих на территории Украины.
Когда и при каком условии гражданин другой страны может попасть в ряды ВСУ, рассказала адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram-канале.
Почему мобилизация иностранцев невозможна
По словам правозащитницы, согласно ст. 65 Конституции Украины, обязанность защиты Отечества касается исключительно украинских граждан. Таким образом, иностранцы не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
Важный нюанс:
Бывают ситуации, когда у мужчин есть два гражданства — украинский паспорт и паспорт другого государства. В таком случае лицо может быть мобилизовано, ведь фактически оно не является иностранцем.
"Мужчина, имеющий два паспорта, для Украины является гражданином Украины, и наличие у него второго паспорта другого государства не лишает его обязанности защищать страну", — подчеркнула адвокат.
Как иностранцу попасть в ВСУ — условие
Если гражданин другой страны или лицо без гражданства выражает желание защищать Украину, важным условием является пребывание иностранца на территории Украины на законных основаниях.
Тогда он имеет право подписать контракт и служить в рядах Вооруженных сил Украины. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат по месту их жительства.
Такое лицо проверяют на отсутствие судимости. Также оно должно отвечать следующим требованиям:
- подходить по возрасту;
- быть пригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- пройти профессионально-психологический отбор;
- иметь достаточный уровень физической подготовки.
Следует добавить, что процедура приема и профессионально-психологического отбора, форма, порядок и правила заключения контракта иностранцами и лицами без гражданства определяются Указом Президента Украины №248.
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