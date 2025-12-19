Видео
Україна
Видео

Мобилизация осужденных — кого не призовут в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:00
Мобилизация осужденных 2026 - кого не мобилизуют
Мобилизация осужденных. Фото: kyivpost.com

Граждане, которые были осуждены с отбыванием испытательного срока (условно), могут быть мобилизованы в ВСУ. Но приговор по некоторым статьям не позволяет призывать таких лиц в армию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

С какими статьями Уголовного кодекса не мобилизуют

К юристам обратился гражданин, который находится на испытательном сроке.

Мужчина был осужден по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, кого именно с условной судимостью мобилизуют в ВСУ.

"На военную службу могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденные за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений", — отметил юрист.

Как обжаловать незаконную мобилизацию

Таким образом, гражданина, осужденного за препятствование законной деятельности ВСУ, не могут мобилизовать на военную службу.

Если же это произойдет, то такое лицо имеет право на обжалование действий ТЦК. Айвазян объяснил, как это можно сделать.

"Обращайтесь с жалобами в Минобороны, в Генштаб ВСУ, в областной ТЦК, к Уполномоченному по правам человека. Также можете обратиться с заявлениями в ГБР и ВСП", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать офицеров запаса.

Добавим, мы сообщали о том, в какие подразделения могут призвать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
