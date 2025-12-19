Відео
Мобілізація засуджених — кого не призвуть у 2026 році

Мобілізація засуджених — кого не призвуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:00
Мобілізація засуджених 2026 - кого не мобілізують
Мобілізація засуджених. Фото: kyivpost.com

Громадяни, які були засуджені із відбуванням випробувального терміну (умовно), можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Та вирок за деякими статтями не дозволяє призивати таких осіб до армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

З якими статтями Кримінального кодексу не мобілізують

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на випробувальному терміні.

Чоловік був засуджений за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, кого саме із умовною судимістю мобілізують в ЗСУ.

"На військову службу можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, що засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень", — зазначив юрист.

Як оскаржити незаконну мобілізацію

Таким чином, громадянина, засудженого за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, не можуть мобілізувати на військову службу.

Якщо ж це станеться, то така особа має право на оскарження дій ТЦК. Айвазян пояснив, як це можна зробити.

"Звертайтесь зі скаргами до Міноборони, в Генштаб ЗСУ, у обласний ТЦК, до Уповноваженого з прав людини. Також можете звернутися із заявами до ДБР та ВСП", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати офіцерів запасу.

Додамо, ми повідомляли про те, у які підрозділи можуть призвати чоловіків у віці від 50 до 60 років.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
