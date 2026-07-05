Мобилизация при 3-й группе инвалидности: в каких случаях возможен призыв

Мобилизация граждан, мобилизованных на БОВП. Фото: "АрміяInform", Львовский ОТЦК

Граждане, имеющие установленную группу инвалидности, не могут быть мобилизованы в ВСУ. Это касается даже тех, кому установлена третья, самая легкая группа. В армию такие люди могут попасть только на добровольной основе и только на контрактной основе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и заключение ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после объявления на всей территории страны военного положения.

Мобилизация касается тех граждан, которые имеют статус "военнообязанный". Призывников мобилизовать в ВСУ не имеют права.

Кроме того, для мобилизации необходимо иметь соответствующее заключение военно-врачебной комиссии. Это заключение должно гласить "годен к военной службе", безусловно или в каких-либо отдельных частях (обеспечение, ТЦК, военные вузы и т. п.).

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С инвалидностью только добровольно и на контракт

К юристам обратился гражданин, имеющий третью группу инвалидности. Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать в особый период.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "3-я группа инвалидности дает вам абсолютное право на отсрочку от мобилизации. Это определено в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Дерій пояснил, когда такого гражданина могут мобилизовать: "Забрать в армию без Вашего личного желания Вас не имеют права. Призыв таких лиц возможен только с их добровольного согласия и исключительно на контрактную службу".

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, где служат мужчины, мобилизованные с психическими расстройствами.

В Вооруженных силах Украины могут служить мужчины с психическими расстройствами. При некоторых заболеваниях мобилизовать человека в армию невозможно, однако легкие психические расстройства позволяют выполнять определенную работу.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, мобилизуют ли граждан с положительным ВИЧ-статусом.

Положительный ВИЧ-статус сам по себе не является основанием для отсрочки от военной службы. Существует целая градация состояния здоровья ВИЧ-инфицированного гражданина, которая определяет, может ли он служить вообще и, в частности, на фронте.