Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВИЧ-статус — мобилизуют ли таких граждан

ВИЧ-статус — мобилизуют ли таких граждан

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:20
Мобилизация больных ВИЧ - кого из ВИЧ-положительных мобилизуют
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией. Фото: "Собор"

Положительный ВИЧ-статус сам по себе не является основанием для отсрочки от военной службы. Существует целая градация состояния здоровья инфицированного ВИЧ гражданина, которая определяет, может ли он служить вообще и в частности на фронте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Положительный ВИЧ-статус и военная служба

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, является ли положительный ВИЧ-статус основанием для отсрочки от мобилизации или вообще признания непригодности к военной службе.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сам по себе этот статус не дает отсрочки.

"Для того, чтобы получить временную непригодность или вообще непригодность к прохождению военной службы Вам нужно пройти ВВК. Относительно степени годности, то последняя зависит от течения болезни. ВИЧ-статус еще не означает, что Вас признают непригодным", — подчеркнул юрист.

От непригодности до полной пригодности

Айвазян объяснил, каким может быть заключение военно-врачебной комиссии.

Если болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), протекает с иммунной декомпенсацией, такого гражданина признают непригодным к военной службе.

Пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считается тот гражданин, который имеет болезнь, обусловленную ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Если же болезнь, обусловленная ВИЧ протекает стабильно или вообще бессимптомно, с иммунной компенсацией — такой гражданин является полностью годным к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, дадут ли отсрочку гражданину после инфаркта.

Добавим, мы сообщали о том, с какими болезнями глаз мобилизация невозможна.

ВИЧ СПИД мобилизация отсрочка ВВК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации