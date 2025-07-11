Мобилизация больных ВИЧ - кого из ВИЧ-положительных мобилизуют

Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией. Фото: "Собор"

Положительный ВИЧ-статус сам по себе не является основанием для отсрочки от военной службы. Существует целая градация состояния здоровья инфицированного ВИЧ гражданина, которая определяет, может ли он служить вообще и в частности на фронте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Положительный ВИЧ-статус и военная служба

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, является ли положительный ВИЧ-статус основанием для отсрочки от мобилизации или вообще признания непригодности к военной службе.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сам по себе этот статус не дает отсрочки.

"Для того, чтобы получить временную непригодность или вообще непригодность к прохождению военной службы Вам нужно пройти ВВК. Относительно степени годности, то последняя зависит от течения болезни. ВИЧ-статус еще не означает, что Вас признают непригодным", — подчеркнул юрист.

От непригодности до полной пригодности

Айвазян объяснил, каким может быть заключение военно-врачебной комиссии.

Если болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), протекает с иммунной декомпенсацией, такого гражданина признают непригодным к военной службе.

Пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считается тот гражданин, который имеет болезнь, обусловленную ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Если же болезнь, обусловленная ВИЧ протекает стабильно или вообще бессимптомно, с иммунной компенсацией — такой гражданин является полностью годным к военной службе.

Напомним, мы ранее писали о том, дадут ли отсрочку гражданину после инфаркта.

Добавим, мы сообщали о том, с какими болезнями глаз мобилизация невозможна.