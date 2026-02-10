Мобилизация в Украине до 25 лет - кого могут направить на военную службу

Призывник в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.

Мобилизационный возраст и призывники

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Мобилизационный возраст в Украине, после изменений в законодательстве, которые произошли уже во время полномасштабной войны, начинается с 25 лет.

Относительно возможности мобилизации граждан до 25-летнего возраста, то есть в статусе "призывник", то, как объяснили юристы, ситуация однозначна: "Призывники не подлежат призыву на военную службу по мобилизации".

Куда именно могут призвать граждан до 25 лет

Но, вместе с тем, призыв может касаться и этой категории граждан.

"На сегодня призывники могут быть призваны на базовую военную службу или направлены на базовую общевойсковую подготовку", — говорится в объяснении специалистов.

Призыв на базовую военную службу возможен тогда, когда этот процесс будет объявлен.

Базовая же общая военная подготовка касается студентов высших учебных заведений, которые учатся на младших курсах.

