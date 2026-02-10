Видео
Мобилизация призывников — возможно ли это и в какие структуры

Мобилизация призывников — возможно ли это и в какие структуры

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 20:00
Мобилизация в Украине до 25 лет - кого могут направить на военную службу
Призывник в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не подпадают под процесс всеобщей мобилизации. Но их могут призвать на базовую военную службу или в другом формате военной подготовки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале портала Kadroland.

Мобилизационный возраст и призывники

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Мобилизационный возраст в Украине, после изменений в законодательстве, которые произошли уже во время полномасштабной войны, начинается с 25 лет.

Относительно возможности мобилизации граждан до 25-летнего возраста, то есть в статусе "призывник", то, как объяснили юристы, ситуация однозначна: "Призывники не подлежат призыву на военную службу по мобилизации".

Куда именно могут призвать граждан до 25 лет

Но, вместе с тем, призыв может касаться и этой категории граждан.

"На сегодня призывники могут быть призваны на базовую военную службу или направлены на базовую общевойсковую подготовку", — говорится в объяснении специалистов.

Призыв на базовую военную службу возможен тогда, когда этот процесс будет объявлен.

Базовая же общая военная подготовка касается студентов высших учебных заведений, которые учатся на младших курсах.

Напомним, мы ранее писали о том, происходит ли в Украине мобилизация граждан в возрасте до 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, кого все-таки могут призвать в ряды ВСУ до достижения мобилизационного возраста.

военный учет мобилизация военная служба призывник БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
