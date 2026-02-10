Відео
Головна Мобілізація Мобілізація призовників — чи це можливо і в які структури

Мобілізація призовників — чи це можливо і в які структури

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 20:00
Мобілізація в Україні до 25 років - кого можуть направити на військову службу
Призовник у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не підпадають під процес загальної мобілізації. Але їх можуть призвати на базову військову службу чи у іншому форматі військової підготовки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі порталу Kadroland.

Мобілізаційний вік та призовники

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Мобілізаційний вік в Україні, після змін у законодавстві, які відбулися уже під час повномасштабної війни, починається з 25 років.

Щодо можливості мобілізації громадян до 25-річного віку, тобто у статусі "призовник", то тут, як пояснили юристи, ситуація є однозначною: "Призовники не підлягають призову на військову службу за мобілізацією".

Куди саме можуть призвати громадян до 25 років

Та, разом з тим, призов може стосуватися і цієї категорії громадян.

"На сьогодні призовники можуть бути призвані на базову військову службу або ж направлені на базову загальновійськову підготовку", — йдеться у поясненні фахівців.

Призов на базову військову службу можливий тоді, коли цей процес буде оголошений.

Базова ж загальна військова підготовка стосується студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на молодших курсах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відбувається в Україні мобілізація громадян віком до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, кого все-таки можуть призвати до лав ЗСУ до досягнення мобілізаційного віку.

військовий облік мобілізація військова служба призовник БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
