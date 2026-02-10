Мобілізація в Україні до 25 років - кого можуть направити на військову службу

Мобілізація призовників — чи це можливо і в які структури
Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не підпадають під процес загальної мобілізації. Але їх можуть призвати на базову військову службу чи у іншому форматі військової підготовки.
Мобілізаційний вік та призовники
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.
Мобілізаційний вік в Україні, після змін у законодавстві, які відбулися уже під час повномасштабної війни, починається з 25 років.
Щодо можливості мобілізації громадян до 25-річного віку, тобто у статусі "призовник", то тут, як пояснили юристи, ситуація є однозначною: "Призовники не підлягають призову на військову службу за мобілізацією".
Куди саме можуть призвати громадян до 25 років
Та, разом з тим, призов може стосуватися і цієї категорії громадян.
"На сьогодні призовники можуть бути призвані на базову військову службу або ж направлені на базову загальновійськову підготовку", — йдеться у поясненні фахівців.
Призов на базову військову службу можливий тоді, коли цей процес буде оголошений.
Базова ж загальна військова підготовка стосується студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на молодших курсах.
