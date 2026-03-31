Мобилизация с инвалидностью 3 группы невозможна, ВВК не нужна

Во время военно-врачебной комиссии.

Если военнообязанный гражданин имеет право на оформление инвалидности, даже самой легкой, третьей группы, ему не нужно идти на военно-врачебную комиссию. Пройденная ВВК, наоборот, может создать проблемы такому гражданину. Поэтому сначала нужно закончить процесс получения инвалидности, которая дает гражданину право на отсрочку от мобилизации.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Инвалидность у военнообязанного

Всеобщая мобилизация, объявленная 24 февраля 2022 года, с тех пор неоднократно продлевалась Верховной Радой. Мобилизация касается годных к военной службе граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить третью группу инвалидности. Вместе с тем, добавил мужчина, он получил устные гарантии от председателя военно-врачебной комиссии, что его не мобилизуют в боевое подразделение.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему пройти военно-врачебную комиссию, или стоит сначала оформить инвалидность, а уже потом идти на ВВК. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что военно-врачебная комиссия в такой ситуации не нужна.

Сначала инвалидность, потом, при желании, ВВК

Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Наличие третьей группы инвалидности дает вам право на отсрочку от мобилизации. Согласно законодательству, лица с инвалидностью могут быть мобилизованы только по собственному согласию и на контрактную форму военной службы".

Поэтому на военно-врачебную комиссию до оформления группы инвалидности не нужно идти. Более того, пройденная до решения об инвалидности ВВК может обернуться для этого лица проблемами.

Дерий объяснил, какие проблемы могут ожидать гражданина: "Если Вы пройдете ВВК и получите статус "годен к службе в тыловых частях" до того, как официально получите решение экспертной команды об инвалидности, Вы становитесь мобилизационным ресурсом. ТЦК может выписать и направить по почте боевую повестку (мобилизационное распоряжение) еще до того, как Вы успеете оформить инвалидность".

Отсрочка, которую получил человек с бессрочной инвалидностью, должна быть продлена в автоматическом режиме. Согласно нормам закона, такая отсрочка будет автоматически продлеваться каждые три месяца.

Как пояснили юристы, отсрочка по инвалидности не оформится автоматически при наличии отсрочки по другой причине. Этот вопрос в любом случае придется решать с ТЦК.