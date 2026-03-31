Мобілізація з інвалідністю 3 групи неможлива, ВЛК не потрібна

Мобілізація з інвалідністю 3 групи неможлива, ВЛК не потрібна

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 15:45
Мобілізація з інвалідністю 3 групи неможлива, ВЛК не потрібна
Під час військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення інвалідності, навіть найлегшої, третьої групи, йому не потрібно іти на військово-лікарську комісію. Пройдена ВЛК, навпаки, може створити проблеми такому громадянину. Тож спочатку потрібно закінчити процес отримання інвалідності, яка надає громадянину право на відстрочку від мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інвалідність у військовозобов’язаного

Загальна мобілізація, оголошена 24 лютого 2022 року, з того часу неодноразово продовжувалася Верховною Радою. Мобілізація стосується придатних до військової служби громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити третю групу інвалідності. Разом з тим, додав чоловік, він отримав усні гарантії від голови військово-лікарської комісії, що його не мобілізують до бойового підрозділу.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому пройти військово-лікарську комісію, чи варто спочатку оформити інвалідність, а вже потім іти на ВЛК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що військово-лікарська комісія у такій ситуації не є потрібною.

Читайте також:

Спочатку інвалідність, потім, за бажання, ВЛК

Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "Наявність третьої групи інвалідності дає вам право на відстрочку від мобілізації. Згідно із законодавством, особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише за власною згодою та на контрактну форму військової служби".

Тож на військово-лікарську комісію до оформлення групи інвалідності не потрібно іти. Більш того, пройдена до рішення про інвалідність ВЛК може обернутися для цієї особи проблемами.

Дерій пояснив, які проблеми можуть очікувати на громадянина: "Якщо Ви пройдете ВЛК і отримаєте статус "придатний до служби в тилових частинах" до того, як офіційно отримаєте рішення експертної команди про інвалідність, Ви стаєте мобілізаційним ресурсом. ТЦК може виписати і направити поштою бойову повістку (мобілізаційне розпорядження) ще до того, як Ви встигнете оформити інвалідність".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго триватиме відстрочка для особи з безстроковою інвалідністю.

Відстрочка, яку отримала особа з безстроковою інвалідністю, має бути продовжена у автоматичному режимі. Згідно із нормами закону, така відстрочка буде автоматично продовжуватися кожні три місяці

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли відстрочку для громадянина з інвалідністю не оформлять автоматично.

Як пояснили юристи, відстрочка з інвалідності не оформиться автоматично за наявності відстрочки з іншої причини. Це питання у будь-якому випадку доведеться вирішувати із ТЦК.

мобілізація відстрочка ВЛК особа з інвалідністю
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
