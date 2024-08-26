Мобилизация в Украине — когда студенткам-медикам нужно стать на военный учет

Посвящение в студенты-медики в Полтавском колледже. Фото: pbmk.poltava.ua

В Украине граждане женского пола, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны становиться на военный учет. Есть четкие сроки, когда конкретно нужно это сделать.

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Об этом сообщил начальник отдела военного учета Харьковского областного ТЦК Любомир Хомицкий в комментарии изданию "Суспільне".

Когда студенткам-медикам становиться на военный учет

Как заявил представитель ТЦК и СП, студенты, получающие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет после окончания учебы. То есть когда получат диплом соответствующей специальности, подтверждающий квалификацию и знание студента.

Таким образом, студентам, которые только начали обучение по этим направлениям, все еще получают образование или имеют незаконченное высшее образование, не нужно становиться на военный учет.

Студенты-медики на практическом занятии. Фото: freepik.com

Военный учет лиц с медицинским и фармацевтическим образованием

Согласно украинскому законодательству, лица, получившие высшее образование по медицинской или фармацевтической специальности, или лица, работающие в этой сфере, должны стать на военный учет.

Однако следует помнить, что в Украине женщины, которые стали на военный учет и являются военнообязанными, могут попасть на военную службу только по добровольному согласию, подписав контракт.

Стать на военный учет должны все женщины, работающие или получившие образование по следующим специальностям:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области патологии;

профессионалы в области токсикология;

профессионалы в области фармакология;

профессионалы в области физиология;

профессионалы в области эпидемиология.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам в возрасте до 25 лет, если они не станут на военный учет.

Напомним, мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию исключенным из военного учета.

Также мы информировали, кому необходима справка о снятии с военного учета и как получить этот документ.