Мобилизация в Украине — когда студенткам-медикам нужно стать на военный учет

Студентки-медики должны стать на военный учет — в ТЦК сказали, когда это делать
В Украине граждане женского пола, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны становиться на военный учет. Есть четкие сроки, когда конкретно нужно это сделать.
Об этом сообщил начальник отдела военного учета Харьковского областного ТЦК Любомир Хомицкий в комментарии изданию "Суспільне".
Когда студенткам-медикам становиться на военный учет
Как заявил представитель ТЦК и СП, студенты, получающие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет после окончания учебы. То есть когда получат диплом соответствующей специальности, подтверждающий квалификацию и знание студента.
Таким образом, студентам, которые только начали обучение по этим направлениям, все еще получают образование или имеют незаконченное высшее образование, не нужно становиться на военный учет.
Военный учет лиц с медицинским и фармацевтическим образованием
Согласно украинскому законодательству, лица, получившие высшее образование по медицинской или фармацевтической специальности, или лица, работающие в этой сфере, должны стать на военный учет.
Однако следует помнить, что в Украине женщины, которые стали на военный учет и являются военнообязанными, могут попасть на военную службу только по добровольному согласию, подписав контракт.
Стать на военный учет должны все женщины, работающие или получившие образование по следующим специальностям:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы в области патологии;
- профессионалы в области токсикология;
- профессионалы в области фармакология;
- профессионалы в области физиология;
- профессионалы в области эпидемиология.
Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам в возрасте до 25 лет, если они не станут на военный учет.
Напомним, мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию исключенным из военного учета.
Также мы информировали, кому необходима справка о снятии с военного учета и как получить этот документ.
Читайте Новини.LIVE!