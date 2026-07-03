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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине: юрист оценила вероятность продления призыва

Мобилизация в Украине: юрист оценила вероятность продления призыва

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 04:45
Юрист сказала, когда закончится мобилизация в Украине
Мобилизованные мужчины. Фото: скриншот с YouTube

В Украине военное положение, а соответственно и мобилизация — продлены до 2 августа 2026 года. Однако с учетом ситуации на фронте, вероятно, срок действия этих положений снова продлят.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Факты ICTV" заявила адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко.

Сколько будет длиться мобилизация в Украине

По словам юриста, на данный момент пока нет ответа, будет ли в ближайшем времени продолжены военное положение и мобилизация. Но с учетом ситуации на фронта, адвокат считает, что вероятность их продолжается по-прежнему высока.

Тут важно отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине регулярно продлевают военное положение и мобилизацию. Это делают каждый раз на 90 дней.

Но как говорит юрист, даже в случае договоренностей о мире прекращение военного положения не означает автоматический запуск процесса демобилизации. Для это необходимо отдельное решение.

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Как пояснила Ирина Цыбко, для начала президенту Украины нужно издать указ о завершении мобилизации, а после этот указ должна утвердить Верховная Рада. И лишь после этих действий мобилизация будет официально прекращена.

При этом юрист добавила, что это не значит, что все военные одновременно смогут уйти со судьбы. По ее словам, для процесса демобилизации требуется время. В частности:

  • нужно провести организационные мероприятия;
  • совершить ротации и отвод подразделений;
  • и закончить юридическое оформление.

И только после этих действий военных постепенно начнут увольнять со службы.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году количество жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизации выросло на 333 раза по сравнению с начала полномасштабной войны. По его словам, проблема имела системный характер еще в 2023 году.

Также мы писали, что Лубинец рассказал о нарушении прав граждан в процессе мобилизации в Закарпатской и Николаевской областей.

военный призыв мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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