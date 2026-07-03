Юристка розповіла, коли закінчиться мобілізація в Україні

Мобілізовані чоловіки. Фото: скріншот із YouTube

В Україні воєнний стан, а відповідно й мобілізація, продовжено до 2 серпня 2026 року. Однак з огляду на ситуацію на фронті, ймовірно, термін дії цих положень знову продовжать.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі "Факти ICTV" заявила адвокат, партнер ТОВ RELIANCE Ірина Цибко.

Скільки триватиме мобілізація в Україні

За словами юриста, на даний момент поки що немає відповіді, чи будуть найближчим часом продовжені воєнний стан і мобілізація. Але з огляду на ситуацію на фронті, адвокат вважає, що ймовірність їх продовження, як і раніше, залишається високою.

Тут важливо зазначити, що після початку повномасштабної війни в Україні регулярно продовжують воєнний стан і мобілізацію. Це роблять щоразу на 90 днів.

Але, як зазначає юрист, навіть у разі укладення мирних угод припинення воєнного стану не означає автоматичного початку процесу демобілізації. Для цього необхідне окреме рішення.

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Як пояснила Ірина Цибко, для початку президенту України потрібно видати указ про завершення мобілізації, а потім цей указ має затвердити Верховна Рада. І лише після цих дій мобілізація буде офіційно припинена.

При цьому юристка додала, що це не означає, що всі військові одночасно зможуть піти зі служби. За її словами, для процесу демобілізації потрібен час. Зокрема:

потрібно провести організаційні заходи;

здійснити ротації та відведення підрозділів;

та завершити юридичне оформлення.

І лише після цих дій військових поступово почнуть звільняти зі служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни. За його словами, проблема мала системний характер ще у 2023 році.

Також ми писали, що Лубінець розповів про порушення прав громадян у процесі мобілізації в Закарпатській та Миколаївській областях.