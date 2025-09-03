Будут ли снижать мобилизационный возраст — ответ представителя ОП

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст — заявление ОП
В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет. На данный момент такой вопрос даже не рассматривают.
Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Возможно ли снижение мобилизационного возраста в Украине
Представитель Офиса президента отметил, что мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезжать за границу, чтобы сохранить молодых ребят для Украины. Родителям больше не надо вывозить 16-летних детей на обучение: оснований для снижения мобилизационного возраста до 18 лет нет.
"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения на данный момент этот вопрос не на столе — я имею в виду снижение мобилизационного возраста", — подчеркнул Палиса.
Напомним, в Украине предлагают изменить правила предоставления отсрочки студентам и работникам учебных заведений. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.
Ранее юрист Александра Капитула объяснила, обязательно ли военнообязанным устанавливать приложение "Резерв+". В нормативно-правовых актах такого требования нет.
