Главная Мобилизация В Украине не будут снижать мобилизационный возраст — заявление ОП

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст — заявление ОП

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 01:30
Будут ли снижать мобилизационный возраст — ответ представителя ОП
Павел Палиса. Фото: Александр Брамский/Суспільне

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет. На данный момент такой вопрос даже не рассматривают.

Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Читайте также:

Возможно ли снижение мобилизационного возраста в Украине

Представитель Офиса президента отметил, что мужчинам в возрасте 18–22 лет разрешили выезжать за границу, чтобы сохранить молодых ребят для Украины. Родителям больше не надо вывозить 16-летних детей на обучение: оснований для снижения мобилизационного возраста до 18 лет нет.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения на данный момент этот вопрос не на столе — я имею в виду снижение мобилизационного возраста", — подчеркнул Палиса.

Напомним, в Украине предлагают изменить правила предоставления отсрочки студентам и работникам учебных заведений. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее юрист Александра Капитула объяснила, обязательно ли военнообязанным устанавливать приложение "Резерв+". В нормативно-правовых актах такого требования нет.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
