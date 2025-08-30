Выезд за границу во время войны офицера запаса - когда это возможно

Офицеры запаса ВСУ. Фото: "АрміяInform"

После изменений в правилах выезда за границу во время военного положения имеют право пересекать государственную границу Украины все лица на воинском учете до 22 лет включительно. Это касается, в частности, и офицеров запаса — единственным критерием здесь является возраст, а не статус гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Офицеры запаса — когда имеют право на выезд

К юристам обратился гражданин, который является офицером запаса и не достиг 22-летнего возраста.

Мужчина поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу после новых изменений в правилах выезда за пределы Украины.

"Выезд разрешен гражданам, достигшим 22 лет включительно", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Какие категории граждан до 22-летнего возраста могут пересекать границу

Юрист отметил, что нововведение касается всех граждан Украины, которые находятся на воинском учете.

"При этом не важно — Вы призывник, военнообязанный или резервист", — подчеркнул Дерий.

Единственным критерием является возраст, до достижения которого государственная граница Украины является открытой для любой категории граждан на воинском учете.

