Выезд за границу во время войны офицера запаса - когда это возможно

Выезд за границу офицера запаса — возможно ли это
После изменений в правилах выезда за границу во время военного положения имеют право пересекать государственную границу Украины все лица на воинском учете до 22 лет включительно. Это касается, в частности, и офицеров запаса — единственным критерием здесь является возраст, а не статус гражданина.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Офицеры запаса — когда имеют право на выезд
К юристам обратился гражданин, который является офицером запаса и не достиг 22-летнего возраста.
Мужчина поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу после новых изменений в правилах выезда за пределы Украины.
"Выезд разрешен гражданам, достигшим 22 лет включительно", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Какие категории граждан до 22-летнего возраста могут пересекать границу
Юрист отметил, что нововведение касается всех граждан Украины, которые находятся на воинском учете.
"При этом не важно — Вы призывник, военнообязанный или резервист", — подчеркнул Дерий.
Единственным критерием является возраст, до достижения которого государственная граница Украины является открытой для любой категории граждан на воинском учете.
