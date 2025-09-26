Видео
Україна
Украинцев 25-60 лет автоматически поставят на воинский учет

Украинцев 25-60 лет автоматически поставят на воинский учет

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 04:30
Украинцев в возрасте 25-60 лет поставят на воинский учет без посещения ТЦК
Сотрудники ТЦК рассматривают документы военнообязанного. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Кабмин Украины принял инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятия граждан с воинского учета. Теперь для этого не нужно посещать ТЦК.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

В Украине автоматизировали и упростили процедуру по воинскому учету

"Больше не нужно посещать ТЦК и СП для постановки на учет или снятия с него после достижения предельного возраста — процессы будут происходить автоматически", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны перечислили изменения. Отныне:

  • взятие на учет призывников (17 лет) отныне возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение ВВК для этого необязательно.
  • В то же время мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически.
  • также автоматизировано снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, недавно мы писали, что если гражданин был исключен с воинского учета, он имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. Однако на всякий случай можно взять в ТЦК соответствующую справку.

Также мы писали, что на днях вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Теперь ТЦК будут знать все данные граждан.

армия военные военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
