Украинцев в возрасте 25-60 лет поставят на воинский учет без посещения ТЦК

Сотрудники ТЦК рассматривают документы военнообязанного. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Кабмин Украины принял инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятия граждан с воинского учета. Теперь для этого не нужно посещать ТЦК.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

"Больше не нужно посещать ТЦК и СП для постановки на учет или снятия с него после достижения предельного возраста — процессы будут происходить автоматически", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны перечислили изменения. Отныне:

взятие на учет призывников (17 лет) отныне возможно дистанционно через приложение "Резерв+". Прохождение ВВК для этого необязательно.

В то же время мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически.

также автоматизировано снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, недавно мы писали, что если гражданин был исключен с воинского учета, он имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. Однако на всякий случай можно взять в ТЦК соответствующую справку.

Также мы писали, что на днях вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Теперь ТЦК будут знать все данные граждан.