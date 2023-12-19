Какие проблемы ждут Украины после массовой мобилизации женщин

Украинские военнослужащие. Фото: "Рубрика"

В Украине скоро может увеличиться количество беженцев, точнее, беженок, которые будут выезжать на Запад. Причиной может стать новый закон о мобилизации женщин . Чем может обернуться эта идея монокоалициантов — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Увеличение армии или увеличение паники?

Украинское информационное пространство в последние недели переполнено разговорами о возможных законодательных нововведениях в процессе мобилизации. Речь идет, в частности, о том, что в действующее законодательство могут быть внесены изменения, позволяющие мобилизовать женщин. Но станет ли такой шаг полезным, принесет ли он какой-нибудь практический результат для Вооруженных сил Украины?

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Известный военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эту ситуацию, считает, что особой пользы от такого решения не стоит ждать. А вот паническое настроение в обществе может и подогреть.

Что, в частности, выльется в увеличение потока беженцев женского пола, которые будут выезжать из Украины в страны Запада, пока граница не закроется для них, как закрылась 24 февраля 2022-го для военнообязанных мужчин. И это в перспективе обернется проблемой, если не катастрофой, причем не одной.

Катастрофы, нависшие над Украиной

Во-первых, и это очевидно, уменьшение численности населения в воюющей Украине, уже потерявшей шесть миллионов беженцев (часть из которых точно не вернется с Запада домой) — это серьезная экономическая проблема.

Украинская экономика сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. Фактически, вся гражданская государственная бюджета держится на западной финансовой помощи. Но вечно так продолжаться не может. И Украине нужно самой уже сейчас восстанавливать экономические процессы. А после войны начнется процесс восстановления разрушенной страной-агрессором инфраструктуры.

Все это при условии уменьшения населения обернется серьезным экономическим кризисом. Но проблема не только в ней. Дело в том, что женщины уезжали за границу не сами, а с детьми — собственно, безопасность детей является одним из основных аргументов тех, кто покидает Украину во время полномасштабной войны. Учитывая, что многие не вернутся, и украинские дети, соответственно, пополнят генофонд других стран — это в перспективе может обернуться потерей целого поколения. И серьезным, резким старением украинского общества.

Мобилизовали. Что дальше?

Проблемы ожидают Украину, ее Вооруженные силы, даже в ситуации, если действительно будет введена общая мобилизация женщин — и удастся мобилизовать столько лиц женского пола, сколько будет запланировано.

Эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что новомобилизованных придется учить. Но в условиях постоянной ракетной опасности это придется делать за пределами Украины — казармы и полигоны являются очень лакомыми мишенями для российской стратегической авиации.

Но западные учебные центры также не безразмерны, плюс финансирование этого процесса также имеет свои ограничения. Но, подчеркнул эксперт, прежде всего готовить придется не мобилизованные женщины, а бригады наступления. Так что вполне может оказаться, что женщин в армию наберут, а дальше командование не будет знать, что с ними делать.

Что вместо мобилизации

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что мобилизация вообще не может быть панацеей для Украины в войне с Российской Федерацией. Мобилизационный потенциал страны-агрессора в 5-6 раз выше украинского. Это 10-12 миллионов потенциальных военных против 2 миллионов у нас. В такой ситуации, если полагаться исключительно на живую силу, Украина всегда будет отставать от России и серьезных шансов на победу просто не будет.

Хотя, конечно, процесс мобилизации должен заняться активнее. В частности, создав наконец-то полноценный и всеобъемлющий реестр военнообязанных, которого до сих пор, на втором году полномасштабной войны, нет.

Но важнее не это, а развитие отечественной оборонной промышленности. Именно технологическим преимуществом, причем отечественного производства — и зависеть от западных ограничений на те или иные виды вооружения неконструктивно, и военная помощь Запада может в конце концов завершиться, — Украина сможет захватить преимущество в войне с российским агрессором.

А воевать "до последнего украинца" — это означает неизбежное поражение с количественно большим врагом, который к тому же в условиях тоталитарного режима сможет мобилизовать гораздо больше людей в те же сроки, что и демократическое государство. Поэтому, уверен эксперт, необходимо сделать главный акцент на производстве собственного оружия, которое позволит нивелировать преимущество россиян в живой силе.

Мобилизация женщин в такой ситуации не только не ко времени, а может привести к вышеупомянутым катастрофам — как финансовой, так и демографической. Что девальвирует предстоящую украинскую победу в войне.