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Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

18 грудня 2023 16:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація жінок в Україні - що про закон кажуть в Раді
Мобілізація жінок в Україні. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Нардепка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони. 

Щодо ініціативи та її реалізації, Новини.LIVE поговорило з народною депутаткою Інною Совсун. 

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"Концептуально ініціатива має йти від верховного головнокомандувача або головнокомандувача. Це з міркувань оборони. Мала б бути заява — друзі, ми або програємо війну, або треба приймати складне рішення про мобілізацію жінок. Небезпечно, коли такі заяви виходять в незрозумілий спосіб, це тільки збурює суспільство", — сказала Совсун. 

Вона додала, що заяви про жіночу мобілізацію від нардепки у соціальній мережі — це неправильний підхід до комунікації. Однак сама депутатка вважає, що тема сенсативна і простих рішень не буде. 

"Будуть непопулярні рішення, і я до них готова. Я не заперечую категорично, що до мобілізації жінок ми можемо дійти. Якщо це треба для оборони, значить це треба для оборони. Якщо є обґрунтування, інструмент і механізми — треба говорити", — додала Совсун. 

Законопроєкт про мобілізацію жінок 

Щодо того, як має відбуватися підготовка законопроєкту щодо мобілізації і весь процес, нардепка має своє бачення. Наприклад, створення робочої групи при Міністерстві оборони. 

"Мають пояснити, як все виглядатиме на практиці. основні питання — на яких посадах будуть жінки, чи є для них форма і забезпечення, чи будуть мобілізовувати тих, у кого діти, чи закриють для них виїзд за кордон. ще є примітивне, але важливе питання, а центри  територіального комплектування зможуть потягнути?" — додала Совсун. 

Законопроєкт може зафіксувати базові речі щодо організації жіночої мобілізації. Однак, за словами Совсун, в ньому є сенс якщо буде комплексна політика в цьому напрямку. 

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву про мобілізацію жінок в Україні.

Окрім того, Безугла заявила, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, який готують у Раді, є два способи попасти до війська, які не перетинаються. Вона вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід, а для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус.

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