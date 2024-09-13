Мобилизация в сентябре 2024 — еще одна категория украинцев получила отсрочку

Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрмияInform

Во время всеобщей мобилизации, действующей в Украине из-за полномасштабного вторжения России, определенные категории военнообязанных мужчин все равно имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Власти постоянно совершенствуют законы и вносят изменения в мобилизационный процесс. А в сентябре официально отсрочку получила еще одна категория граждан.

Читайте также:

Об этом говорится в Законе Украины от 21.08.2024 № 3916-IX О внесении изменений в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" касательно расширения круга военнообязанных, имеющих право на отсрочку. В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал данный документ, который уже официально вступил в силу.

Кто сможет оформить отсрочку от мобилизации

Так, согласно вышеупомянутым принятым изменениям, право на отсрочку от призыва получили военнообязанные, у которых не полнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации официально, необходимо подать в ТЦК и СП заявление вместе с соответствующими документами.

Заметим, что раньше такую отсрочку могли получить только полнородные братья и сестры погибших или пропавших без вести, а те, у кого погибли не полнородные брат или сестра, подлежали мобилизации.

Раньше мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации в сентябре.

Напомним, мы рассказывали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, сколько действует отсрочка для педагогов в Украине.