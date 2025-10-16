Видео
Україна
Жорин назвал проблемы с мобилизацией — что нужно изменить

Жорин назвал проблемы с мобилизацией — что нужно изменить

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 18:29
обновлено: 18:55
Мобилизация в Украине — Жорин назвал главные проблемы
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что мобилизация в Украине сейчас несправедливая. По его словам, качество человеческого ресурса, который поступает в войско, ежедневно ухудшается.

Об этом Максим Жорин сообщил в эфире День.LIVE 16 октября.

Читайте также:

Недостатки в мобилизации

"Совершенно очевидно, что мы мобилизуем определенные классы людей, и при этом остаются еще определенные классы, которые не трогают. Поэтому мне кажется, что начинать надо именно с вопроса справедливости", — сказал Жорин.

Он отметил, что второй ключевой вопрос — это мотивация. Он считает, что сознательное решение идти на фронт должно базироваться не на страхе или случайности, а на понимании угроз и собственной готовности.

"В сегодняшних реалиях должна быть обязательная подготовка всего гражданского населения к тем реалиям, в которых мы живем. Это не означает, что все население будет служить в армии. Это означает, что сегодня мы живем в мире, к которому должны быть готовы. И здесь нет ни пола, ни возраста, ни профессии", — подчеркнул заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай шокировала фото условий центра для мобилизованных в Киеве. На кадрах четко видно, что в помещениях царит полная антисанитария.

В то же время глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко объяснил, почему усиление мобилизации не даст результатов. По его словам, сначала нужно провести изменения в рядах ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
