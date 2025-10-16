Мобилизация в Украине — Жорин назвал главные проблемы

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что мобилизация в Украине сейчас несправедливая. По его словам, качество человеческого ресурса, который поступает в войско, ежедневно ухудшается.

Об этом Максим Жорин сообщил в эфире День.LIVE 16 октября.

Недостатки в мобилизации

"Совершенно очевидно, что мы мобилизуем определенные классы людей, и при этом остаются еще определенные классы, которые не трогают. Поэтому мне кажется, что начинать надо именно с вопроса справедливости", — сказал Жорин.

Он отметил, что второй ключевой вопрос — это мотивация. Он считает, что сознательное решение идти на фронт должно базироваться не на страхе или случайности, а на понимании угроз и собственной готовности.

"В сегодняшних реалиях должна быть обязательная подготовка всего гражданского населения к тем реалиям, в которых мы живем. Это не означает, что все население будет служить в армии. Это означает, что сегодня мы живем в мире, к которому должны быть готовы. И здесь нет ни пола, ни возраста, ни профессии", — подчеркнул заместитель командира Третьего армейского корпуса.

