Мобилизовали людей с частичной потерей черепа: адвокат высказался о ВВК

Прохождение ВВК. Фото: armyinform

Карина Приходько Редактор

В Украине встречаются случаи, когда мобилизуют людей с серьезными проблемами со здоровьем. Адвокаты сообщают о практике "фальшивых" заключений военно-вречебной комиссии (ВВК).

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил адвокат Олег Мицик в эфире Ранок.LIVE.

"Фейковые" заключения ВВК

Мицик рассказал, что чаще всего к нему обращаются граждане, чьи права уже были нарушены. Именно поэтому трудно оценить реальный масштаб явления, связанного с фейковыми решениями ВЛК.

Адвокат привел примеры, когда в армию попадали люди с тяжелыми заболеваниями или состояниями, которые явно исключают годность к службе.

"Был случай, когда мобилизовали человека, у которого отсутствовало 14 см² черепа. Мы освободили его через год. Или явного шизофреника... Таких случаев очень много", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что проблема требует системных изменений и усиления ответственности за решения военно-медицинских комиссий.

Как писали Новини.LIVE, ранее Минобороны обнародовало алгоритм возвращения военнослужащих после срочной службы. Восстановиться в рядах ВСУ можно несколькими способами, а рассмотрение документов займет не более недели.

В то же время Михаил Федоров заявил, что планирует увеличить минимальную заработную плату в ВСУ. В 2027 году базовый уровень должен составить 40 тысяч гривен.