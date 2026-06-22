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Главная Мобилизация В Минобороны разъяснили механизм возвращения военнослужащих после СОЧ

В Минобороны разъяснили механизм возвращения военнослужащих после СОЧ

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 00:01
Как работает программа возвращения военнослужащих после СОЧ
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: кадр из видео

21 июня Министерство обороны Украины обнародовало порядок возвращения на военную службу для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Восстановиться в рядах ВСУ можно несколькими способами, а рассмотрение документов займет не более недели.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Как военным вернуться на службу после СЗЧ

Один из вариантов — подача рапорта через приложение "Армия+". После отправки обращения у командования есть до семи дней на его рассмотрение. Если решение будет положительным, военнослужащий получит пять суток для прибытия в указанную воинскую часть. В этот период в приложении будет отображаться статус "В пути", подтверждающий участие в программе возвращения на службу.

Также военные могут обратиться непосредственно в выбранную воинскую часть. После подачи рапорта их включают в списки временно прибывшего личного состава и обеспечивают питанием. В течение следующих семи дней проводится проверка предоставленной информации, после чего принимается решение о полноценном восстановлении на службе и возобновлении всех положенных выплат.

Еще один способ предусматривает обращение в Центр рекрутинга Сухопутных войск. После согласования кандидатуры военнослужащему выдают специальное предписание, действующее в течение пяти суток и подтверждающее право на беспрепятственное прибытие к месту службы.

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В ведомстве пояснили, что окончательная процедура оформления зависит от того, был ли военнослужащий исключен из списков прежней части. Если нет — сначала восстанавливается продовольственное обеспечение, а после завершения оформления возвращаются денежное и другие виды обеспечения. Если же исключение уже произошло, все выплаты и обеспечение возобновляются сразу после зачисления в новое подразделение.

Ранее Новини.LIVE писали, что военнослужащий, которому установлена ​​группа инвалидности, имеет законное право на увольнение со службы в рядах ВСУ. Для этого ему необходимо оформить рапорт и подать его на имя командира воинской части, после чего запускается процедура рассмотрения документов.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат Украины Руслан Горбенко заявил, что около 10% личного состава механизированных бригад составляют военнослужащие, ранее самовольно оставившие части (СОЧ). В то же время, по его словам, в высокотехнологичных подразделениях эта доля существенно отличается.

ВСУ мобилизация война в Украине СОЧ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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