Мобилизованный может требовать перерасчет денежного обеспечения

Мобилизованные военные в ВСУ. Фото: 24 ОМБр

Военнослужащий имеет право требовать перерасчета денежного обеспечения. Это может касаться, в частности, выплаты за высшее образование или офицерскую должность. Для этого нужны соответствующие приказы, подписанные командованием.

Денежное обеспечение военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют денежное обеспечение от государства. Это обеспечение делится на несколько частей.

Основной частью денежного обеспечения военных являются ежемесячные выплаты. Это, в частности, должностной оклад.

Кроме ежемесячных выплат военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты. Такими выплатами являются, например, боевые, за непосредственное участие в военных действиях.

Перерасчет средств для военнослужащего

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался возможностью перерасчета его денежного обеспечения. Это, в частности, касается того, что ему не зачислили выплату за высшее образование, потому что в личном деле отсутствовали данные о дипломе.

Юристы объяснили, перечисление выплат для военнослужащих является вполне реальным и законным процессом. Но здесь, по словам адвоката Юрия Айвазяна, есть один важный нюанс: "Для денежного обеспечения первичными основаниями являются не "наличие диплома в личном деле", а штат, приказы о назначении/зачислении, приказы об установлении выплат, приказ о присвоении звания, денежный аттестат или справка о денежных выплатах".

Айвазян объяснил, каковы основания для перечисления денежного обеспечения военного. Юрист подчеркнул: "Основание для перерасчета может быть, если, например, Вам ошибочно считали не как офицеру/слушателю с офицерским званием, применили неправильный тарифный разряд, не учли оклад по званию младшего лейтенанта, выслугу, надбавку за особенности прохождения службы, премию или неправильно оформили денежный аттестат".

Полномасштабная война с Россией оказывает существенное давление на украинскую экономику. Поэтому Украина зависит от финансовой помощи, которую предоставляют международные партнеры. Тем временем страны Европейского Союза впервые согласились на то, чтобы часть выделенных средств направить на денежное обеспечение украинских военнослужащих.

Военнослужащим, которые находятся на лечении из-за болезни или ранения, продолжают начислять денежное обеспечение. Суммы и продолжительность выплат зависят от ряда факторов.