Офицерское звание при мобилизации – условия для получения офицерского звания

Офицеры ВСУ в учебном центре. Фото: 150 УЦ командования Сил ТрО ВСУ

Мобилизированный во время военного положения военнообязанный гражданин, ранее не служивший в армии, получает звание "солдат". Но при определенных условиях на этапе мобилизации он может получить офицерское звание.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Звание для мобилизованных

Военнообязанные граждане, не проходившие срочную военную службу, после мобилизации получают звание "солдат".

Но для части таких мобилизованных граждан есть возможность получить сразу офицерское звание.

Юристы объяснили, как это можно сделать.

Как мобилизованный может стать офицером

Для начала такой мобилизованный гражданин должен иметь высшее образование.

После этого, отметил адвокат Андрей Карпенко, человек должен заключить с Вооруженными силами Украины офицерский контракт.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку офицеры запаса.

Также мы сообщали о том, как мобилизуют офицеров запаса, получивших свое звание после окончания обучения на военной кафедре.