Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как при мобилизации получить офицерское звание arrow

Как при мобилизации получить офицерское звание

22 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Офицерское звание при мобилизации – условия для получения офицерского звания
Офицеры ВСУ в учебном центре. Фото: 150 УЦ командования Сил ТрО ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизированный во время военного положения военнообязанный гражданин, ранее не служивший в армии, получает звание "солдат". Но при определенных условиях на этапе мобилизации он может получить офицерское звание.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Звание для мобилизованных

Военнообязанные граждане, не проходившие срочную военную службу, после мобилизации получают звание "солдат".

Но для части таких мобилизованных граждан есть возможность получить сразу офицерское звание.

Юристы объяснили, как это можно сделать.

Как мобилизованный может стать офицером

Для начала такой мобилизованный гражданин должен иметь высшее образование.

После этого, отметил адвокат Андрей Карпенко, человек должен заключить с Вооруженными силами Украины офицерский контракт.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку офицеры запаса.

Также мы сообщали о том, как мобилизуют офицеров запаса, получивших свое звание после окончания обучения на военной кафедре.

ВСУ мобилизация военнообязанные военнослужащие офицерское звание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:30 Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра

20:12 Синоптики предупредили, какие области завтра накроет туман

20:10 В Киеве псевдовоенные попрошайничали возле ТЦ — видео

20:00 Как при мобилизации получить офицерское звание

19:45 На Волыни пьяный работник ТЦК совершил ДТП — как его накажут

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:43 Забарный снова помог Борнмуту разгромить Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп может вывести США из ВОЗ в день инаугурации — FT

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

20:30 Графики отключения света в Одессе — чего ждать завтра

20:12 Синоптики предупредили, какие области завтра накроет туман

20:10 В Киеве псевдовоенные попрошайничали возле ТЦ — видео

20:00 Как при мобилизации получить офицерское звание

19:45 На Волыни пьяный работник ТЦК совершил ДТП — как его накажут

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

19:43 Забарный снова помог Борнмуту разгромить Манчестер Юнайтед

19:15 Трамп может вывести США из ВОЗ в день инаугурации — FT

18:39 От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе

18:16 Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой — видео

18:15 Услуги без направления врача станут платными в Одессе

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке