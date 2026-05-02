Мобілізований може вимагати перерахунок грошового забезпечення

Мобілізовані військові у ЗСУ.

Військовослужбовець має право вимагати перерахування грошового забезпечення. Це може стосуватися, зокрема, виплати за вищу освіту чи офіцерську посаду. Для цього потрібні відповідні накази, підписані командуванням.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Грошове забезпечення військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають грошове забезпечення від держави. Це забезпечення поділяється на кілька частин.

Основною частиною грошового забезпечення військових є щомісячні виплати. Це, зокрема, посадовий оклад.

Крім щомісячних виплат військовослужбовці мають право на додаткові виплати. Такими виплатами є, наприклад, бойові, за безпосередню участь у воєнних діях.

Перерахунок коштів для військовослужбовця

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився можливістю перерахунку його грошового забезпечення. Це, зокрема, стосується того, що йому не зарахували виплату за вищу освіту, бо у особовій справі виявилися відсутніми дані про диплом.

Юристи пояснили, перерахування виплат для військовослужбовців є цілком реальним і законним процесом. Але тут, за словами адвоката Юрія Айвазяна, є один важливий нюанс: "Для грошового забезпечення первинними підставами є не "наявність диплома в особовій справі", а штат, накази про призначення / зарахування, накази про встановлення виплат, наказ про присвоєння звання, грошовий атестат або довідка про грошові виплати".

Айвазян пояснив, якими є підстави для перерахування грошового забезпечення військового. Юрист наголосив: "Підстава для перерахунку може бути, якщо, наприклад, Вам помилково рахували не як офіцеру / слухачу з офіцерським званням, застосували неправильний тарифний розряд, не врахували оклад за званням молодшого лейтенанта, вислугу, надбавку за особливості проходження служби, премію або неправильно оформили грошовий атестат".

Повномасштабна війна з Росією чинить суттєвий тиск на українську економіку. Тож Україна залежить від фінансової допомоги, яку надають міжнародні партнери. Тим часом країни Європейського Союзу вперше погодилися на те, щоб частину виділених коштів спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні через хворобу або поранення, продовжують нараховувати грошове забезпечення. Суми та тривалість виплат залежать від низки чинників.