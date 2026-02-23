Отсрочка онлайн и очно - кто может получить

Военный билет. Фото иллюстративное: today.ua

Оформить отсрочку в Украине можно в цифровом или очном формате. Услуга доступна в приложении "Резерв+" и в ЦПАУ.

Об этом 22 февраля сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Нюансы получения отсрочки

Если информация об основаниях для отсрочки есть в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, отсрочку продолжают автоматически.

Подать заявление на отсрочку через "Резерв+" могут граждане, которые:

имеют установленную инвалидность;

временно непригодны к военной службе (при наличии электронного решения ВВК);

воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;

состоят в браке с человеком с инвалидностью I-III группы;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

являются родителями трех и более детей;

ухаживают за тяжелобольным ребенком или другим членом семьи;

являются опекунами недееспособных людей;

учатся в учебных заведениях (студенты, аспиранты);

работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;

являются членами семей военнослужащих, которые имеют ребенка.

Если сведения об основании для отсрочки еще не внесли в электронную систему, нет доступа к смартфону или же документы есть только в бумажной форме, заявление можно подать в ЦПАУ.

С 1 ноября прошлого года бумажные справки с оттисками печатей не являются обязательными документами. Для подтверждения отсрочки достаточно иметь электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

Напомним, весной текущего года в Украине будет продолжаться мобилизация. Некоторые категории граждан могут получить повестки.

Также мы сообщали, что в приложение "Резерв+" может не поступить уведомление об автоматическом продлении отсрочки. В частности, такое происходит, когда данные в государственных реестрах неполные или же вообще отсутствуют.