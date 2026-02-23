Отсрочка онлайн и очно - кто может получить

Оформление отсрочки в "Резерв+" — кто может воспользоваться услугой
Оформить отсрочку в Украине можно в цифровом или очном формате. Услуга доступна в приложении "Резерв+" и в ЦПАУ.
Об этом 22 февраля сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Нюансы получения отсрочки
Если информация об основаниях для отсрочки есть в государственных реестрах и не требует дополнительного подтверждения, отсрочку продолжают автоматически.
Подать заявление на отсрочку через "Резерв+" могут граждане, которые:
- имеют установленную инвалидность;
- временно непригодны к военной службе (при наличии электронного решения ВВК);
- воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;
- состоят в браке с человеком с инвалидностью I-III группы;
- самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
- являются родителями трех и более детей;
- ухаживают за тяжелобольным ребенком или другим членом семьи;
- являются опекунами недееспособных людей;
- учатся в учебных заведениях (студенты, аспиранты);
- работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования;
- являются членами семей военнослужащих, которые имеют ребенка.
Если сведения об основании для отсрочки еще не внесли в электронную систему, нет доступа к смартфону или же документы есть только в бумажной форме, заявление можно подать в ЦПАУ.
С 1 ноября прошлого года бумажные справки с оттисками печатей не являются обязательными документами. Для подтверждения отсрочки достаточно иметь электронный военно-учетный документ в "Резерв+".
