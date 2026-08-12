Жителя Ровенской области будут судить за переправку военнообязанных за границу

Задержание молодого человека, подозреваемого в переправке военнообязанных за границу. Фото: ГУНП в Ровенской области

Житель Ровенской области помогал двум мужчинам сбежать за границу. За "услугу" он получил деньги. Нарушителя будут судить.

Об этом во вторник, 10 августа, сообщило Главное управление Нацполиции в Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным правоохранителей, 22-летний житель села Переброды пообещал двум военнообязанным, что за 20 тысяч долларов организует им выезд из Украины. Фигурант действовал вместе с сообщниками: кто они — установят во время следствия. Нарушители прибыли на двух мотоциклах Loncin в одно из сел Сарненской территориальной громады и забрали оттуда "клиентов".

Объезжая контрольно-пропускные пункты, они 8 июня добрались до границы. Там "пассажиры" передали 22-летнему дельцу деньги.

За что будут судить обвиняемого

В суд направили обвинительный акт по факту содействия незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Во время досудебного расследования фигурант находился на свободе, так как внес залог.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что 60-летняя женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с военнообязанным. Благодаря "супруге" мужчина призывного возраста беспрепятственно выехал в Польшу. Нарушительницу будут судить.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.NET писал, что во Львовской области военнообязанный отказался от боевой повестки. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.