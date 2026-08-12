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Головна Мобілізація Молодик вивозив чоловіків за кордон: постане перед судом

Молодик вивозив чоловіків за кордон: постане перед судом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 03:32
Жителя Рівненщини судитимуть за переправлення військовозобов'язаних за кордон
Затримання молодика, якого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Фото: ГУНП у Рівненській області

Житель Рівненщини допомагав двома чоловікам тікати за кордон. За "послугу" він отримав гроші. Порушника судитимуть. 

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомило Головне управління Нацполіції в Рівненській області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними правоохоронців, 22-річний житель села Переброди пообіцяв двом військовозобов'язаним, що за 20 тисяч доларів організує їм виїзд з України. Фігурант діяв разом зі спільниками: хто вони — встановлюватимуть під час слідства. Порушники прибули на двох мотоциклах Loncin до одного із сіл Сарненської територіальної громади та забрали звідти "клієнтів".

Їдучи в обхід контрольно-пропускних пунктів, вони 8 червня дісталися кордону. Там "пасажири" передали 22-річному ділку гроші. 

За що судитимуть обвинуваченого

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сприяння незаконному переправленню громадян через державний кордон за попередньою змовою групою людей із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування фігурант перебував на волі, тому що вніс заставу.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру повідомляв, що 60-річна жінка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб із військовозобов'язаним. Завдяки "дружині" чоловік призовного віку безперешкодно виїхав до Польщі. Порушницю судитимуть.

Також Новини.LIVE з посиланням на ZAXID.NET писав, що на Львівщині військовозобов'язаний відмовився від бойової повістки. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову. Суд призначив йому три роки в'язниці.

суд мобілізація виїзд за кордон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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