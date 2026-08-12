Жителя Рівненщини судитимуть за переправлення військовозобов'язаних за кордон

Затримання молодика, якого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Фото: ГУНП у Рівненській області

Житель Рівненщини допомагав двома чоловікам тікати за кордон. За "послугу" він отримав гроші. Порушника судитимуть.

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомило Головне управління Нацполіції в Рівненській області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними правоохоронців, 22-річний житель села Переброди пообіцяв двом військовозобов'язаним, що за 20 тисяч доларів організує їм виїзд з України. Фігурант діяв разом зі спільниками: хто вони — встановлюватимуть під час слідства. Порушники прибули на двох мотоциклах Loncin до одного із сіл Сарненської територіальної громади та забрали звідти "клієнтів".

Їдучи в обхід контрольно-пропускних пунктів, вони 8 червня дісталися кордону. Там "пасажири" передали 22-річному ділку гроші.

За що судитимуть обвинуваченого

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сприяння незаконному переправленню громадян через державний кордон за попередньою змовою групою людей із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування фігурант перебував на волі, тому що вніс заставу.

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