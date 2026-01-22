Видео
Україна
Видео

Может ли работодатель определять срок действия бронирования

Дата публикации 22 января 2026 20:00
Бронирование работника критически важного предприятия - срок действия
Работник на предприятии. Фото: Ocean Shipyard

Украинские работодатели не могут определять продолжительность бронирования от мобилизации своих работников. А вот отсутствие обновления статуса критически важного предприятия может сократить продолжительность бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Работодатель не влияет на продолжительность брони

Бронирование от мобилизации предоставляется работникам критически важных для украинской экономики предприятий.

К юристам обратился гражданин, который работает на таком предприятии.

Мужчина поинтересовался, на какой срок рассчитано бронирование - и могут ли работодатели влиять на продолжительность брони.

"Работодатель не имеет технической возможности устанавливать срок бронирования", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Причина — в статусе предприятия

Юрист объяснил, какова стандартная продолжительность бронирования и когда она может быть сокращена.

"Как правило, бронь оформляют на 12 месяцев, но не более, чем предприятие имеет статус критического", — отметил Айвазян.

Если у работника бронь рассчитана на срок меньше 12 месяцев, значит, предприятию нужно обновить статус критичности.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить бронирование от мобилизации без обновленных военно-учетных данных.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения в процессе бронирования произошли в начале 2026 года.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
