Бронювання працівника критично важливого підприємства - термін дії

Працівник на підприємстві. Фото: Ocean Shipyard

Українські роботодавці не можуть визначати тривалість бронювання від мобілізації своїх працівників. А от відсутність оновлення статусу критично важливого підприємства може скоротити тривалість бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Роботодавець не впливає на тривалість броні

Бронювання від мобілізації надається працівникам критично важливих для української економіки підприємств.

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві.

Чоловік поцікавився, на який термін розраховане бронювання — і чи роботодавці можуть впливати на тривалість броні.

"Роботодавець не має технічної можливості встановлювати термін бронювання", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Причина — в статусі підприємства

Юрист пояснив, якою є стандартна тривалість бронювання і коли вона може бути скорочена.

"Як правило, бронь оформлюють на 12 місяців, але не більше, ніж підприємство має статус критичного", — зазначив Айвазян.

Якщо у працівника бронь розрахована на термін, менший за 12 місяців, значить, підприємству потрібно оновити статус критичності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі бронювання відбулися на початку 2026 року.