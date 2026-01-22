Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи може роботодавець визначати термін дії бронювання

Чи може роботодавець визначати термін дії бронювання

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 20:00
Бронювання працівника критично важливого підприємства - термін дії
Працівник на підприємстві. Фото: Ocean Shipyard

Українські роботодавці не можуть визначати тривалість бронювання від мобілізації своїх працівників. А от відсутність оновлення статусу критично важливого підприємства може скоротити тривалість бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Роботодавець не впливає на тривалість броні

Бронювання від мобілізації надається працівникам критично важливих для української економіки підприємств.

До юристів звернувся громадянин, який працює на такому підприємстві.

Чоловік поцікавився, на який термін розраховане бронювання — і чи роботодавці можуть впливати на тривалість броні.

"Роботодавець не має технічної можливості встановлювати термін бронювання", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Причина — в статусі підприємства

Юрист пояснив, якою є стандартна тривалість бронювання і коли вона може бути скорочена.

"Як правило, бронь оформлюють на 12 місяців, але не більше, ніж підприємство має статус критичного", — зазначив Айвазян.

Якщо у працівника бронь розрахована на термін, менший за 12 місяців, значить, підприємству потрібно оновити статус критичності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у процесі бронювання відбулися на початку 2026 року.

стратегічні підприємства критична інфраструктура мобілізація бронювання роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації