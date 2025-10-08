В Вооруженных силах фиксируют спад интереса к контрактной службе среди молодежи

Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

В Вооруженных силах Украины заметили снижение количества желающих заключать контракты среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Сейчас ситуация с набором молодых контрактников пока остается сложной

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире программы "Ранок.LIVE".

"Нет, к сожалению, ситуация не выровнялась. Также отмечаем уменьшение заявок категории 18-25. Но, как и говорил я прошлый раз, мы ожидаем возвращения где-то примерно через 2-3 месяца. И я учитываю, что будут возвращаться ребята и также динамика выровняется", — сказал Денис Швыдкий.

Также представитель бригады отметил, что других серьезных факторов, кроме временного отъезда молодежи, пока не наблюдается. А те, кто подписал контракт раньше, довольны условиями. Уже через несколько месяцев истечет срок контрактов у тех, кто первым согласился присоединиться к войску.

"Ребята работают, им все нравится. Уже почти четыре месяца осталось, и уже первые ребята будут заканчивать свой первый контракт. И мы уже сможем получить комментарии, как прошел у них уже год в Вооруженных силах Украины. Они уже научились, они уже выполняют задачи, работают, всем нравится. Первые признаки уже будут примерно через 4-5 месяцев", — высказался Денис Швыдкий.

Напомним, что в конце сентября Денис Швыдкий сообщал о снижении количества заявок на службу среди молодежи.

Также ранее заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщал, что в Украине могут пересмотреть условия контракта.

Тем временем в Украине с недавних пор заработал контракт на службу в ВСУ для граждан в возрасте старше 60 лет.