Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Можно ли перевестись из полиции в ВСУ

Можно ли перевестись из полиции в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 15:25
Перевод в ВСУ из полиции - когда это возможно
Украинская полиция. Фото: НПУ

Сотрудники Национальной полиции Украины, в частности стрелковых подразделений НПУ, не могут напрямую перевестись на военную службу в ВСУ. Но существует более сложный и одновременно действенный вариант перехода в армию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Перевод полицейских

К юристам обратился гражданин, который служит в стрелковом полку полиции специального назначения.

Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись на службу в Вооруженные силы Украины.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, как происходит процесс перевода полицейских.

"Перевод полицейского осуществляется на основании приказа об увольнении с занимаемой должности и направлении для дальнейшего прохождения службы в другой орган (учреждение, учреждение) полиции и приказа о назначении на должность в органе (учреждении, учреждении) полиции, в который перемещается полицейский", — подчеркнул юрист.

Как перейти из полиции в ВСУ

Поэтому, отметил Айвазян, перевестись в ВСУ из полицейской структуры невозможно.

"Как видите, перевестись возможно только в другой орган, заведение учреждения полиции", — резюмировал адвокат.

Впрочем, добавил Юрий Айвазян, есть несколько более сложный, но действенный вариант.

"Для того, чтобы проходить службу в любом армейском подразделении мужчине сначала необходимо уволиться из полиции, а уже потом подписывать контракт с ВСУ", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащему могут отказать в переводе в другую часть.

Добавим, мы сообщали о том, как происходит процесс перевода военных через приложение "Армия+".

ВСУ полиция армия Нацполиция военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации