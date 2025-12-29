Перевод в ВСУ из полиции - когда это возможно

Украинская полиция. Фото: НПУ

Сотрудники Национальной полиции Украины, в частности стрелковых подразделений НПУ, не могут напрямую перевестись на военную службу в ВСУ. Но существует более сложный и одновременно действенный вариант перехода в армию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Перевод полицейских

К юристам обратился гражданин, который служит в стрелковом полку полиции специального назначения.

Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись на службу в Вооруженные силы Украины.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, как происходит процесс перевода полицейских.

"Перевод полицейского осуществляется на основании приказа об увольнении с занимаемой должности и направлении для дальнейшего прохождения службы в другой орган (учреждение, учреждение) полиции и приказа о назначении на должность в органе (учреждении, учреждении) полиции, в который перемещается полицейский", — подчеркнул юрист.

Как перейти из полиции в ВСУ

Поэтому, отметил Айвазян, перевестись в ВСУ из полицейской структуры невозможно.

"Как видите, перевестись возможно только в другой орган, заведение учреждения полиции", — резюмировал адвокат.

Впрочем, добавил Юрий Айвазян, есть несколько более сложный, но действенный вариант.

"Для того, чтобы проходить службу в любом армейском подразделении мужчине сначала необходимо уволиться из полиции, а уже потом подписывать контракт с ВСУ", — отметил юрист.

