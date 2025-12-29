Переведення в ЗСУ з поліції - коли це можливо

Українська поліція. Фото: НПУ

Співробітники Національної поліції України, зокрема стрілецьких підрозділів НПУ, не можуть напряму перевестись на військову службу до ЗСУ. Але існує складніший і водночас дієвий варіант переходу до армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Переведення поліцейських

До юристів звернувся громадянин, який служить у стрілецькому полку поліції спеціального призначення.

Чоловік поцікавився, чи може він перевестись на службу до Збройних сил України.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, як відбувається процес переведення поліцейських.

"Переведення поліцейського здійснюється на підставі наказу про звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу (закладу, установи) поліції та наказу про призначення на посаду в органі (закладі, установі) поліції, до якого переміщується поліцейський", — підкреслив юрист.

Як перейти з поліції у ЗСУ

Тож, зазначив Айвазян, перевестись до ЗСУ із поліцейської структури неможливо.

"Як бачите, перевестися можливо тільки до іншого органу, закладу установи поліції", — резюмував адвокат.

Втім, додав Юрій Айвазян, є дещо складніший, але дієвіший варіант.

"Для того, аби проходити службу в у будь-якому армійському підрозділі чоловіку спочатку необхідно звільнитись з поліції, а вже потім підписувати контракт з ЗСУ", — зазначив юрист.

