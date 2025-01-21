Как можно перевестись военному в другую часть - основные правила

Украинские военнослужащие. Фото: mil.gov.ua

Военнослужащий имеет право перевестись из одной военной части в другую, даже из небоевой в боевую. Но если его уход повлияет на боеспособность в/ч, командир вполне может отказать военнослужащему в переводе.

Об этом написали на портале "Юристы.UA"

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Кто решает, можно перевестись или нет

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он перевестись из небоевой части в боевую.

"Это решает командир, поэтому без его добровольного согласия вы не сможете перевестись в другую часть, поэтому надо договариваться", — объяснил юрист Евгений Корнийчук.

Когда перевестись невозможно

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что в некоторых случаях согласие командира является обязательным.

"Если Вы по состоянию на сейчас находитесь на должности соответствующего специалиста и влияете на поддержание боевой способности воинской части, в которой проходите военную службу, то, к сожалению, для перевода Вам обязательно нужно согласие командира", — подчеркнул Айвазян.

Так что, скорее всего, если военнослужащий занимает важную должность в своей воинской части и его потеря повлияет на боеспособность части, перевестись даже в боевое подразделение он не сможет. Напомним, мы писали ранее о том, как попасть из учебного центра в выбранное подразделение.

Добавим, мы сообщали о том, куда жаловаться на бездействие командиров при переводе из одной в/ч в другую.