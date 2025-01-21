Как можно перевестись военному в другую часть - основные правила

Перевод в боевую часть — когда это невозможно
Военнослужащий имеет право перевестись из одной военной части в другую, даже из небоевой в боевую. Но если его уход повлияет на боеспособность в/ч, командир вполне может отказать военнослужащему в переводе.
Об этом написали на портале "Юристы.UA"
Кто решает, можно перевестись или нет
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он перевестись из небоевой части в боевую.
"Это решает командир, поэтому без его добровольного согласия вы не сможете перевестись в другую часть, поэтому надо договариваться", — объяснил юрист Евгений Корнийчук.
Когда перевестись невозможно
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что в некоторых случаях согласие командира является обязательным.
"Если Вы по состоянию на сейчас находитесь на должности соответствующего специалиста и влияете на поддержание боевой способности воинской части, в которой проходите военную службу, то, к сожалению, для перевода Вам обязательно нужно согласие командира", — подчеркнул Айвазян.
Так что, скорее всего, если военнослужащий занимает важную должность в своей воинской части и его потеря повлияет на боеспособность части, перевестись даже в боевое подразделение он не сможет. Напомним, мы писали ранее о том, как попасть из учебного центра в выбранное подразделение.
Добавим, мы сообщали о том, куда жаловаться на бездействие командиров при переводе из одной в/ч в другую.
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