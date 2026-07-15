Можно ли жениться без военного билета: ответ юриста

Регистрация брака. Фото: Отдел ГЗАГС в городе Львове. Коллаж: Novyny.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Для регистрации брака гражданин должен подать в ЗАГС пакет соответствующих документов. Среди этих документов военный билет или другие документы о военной регистрации не указаны. Поэтому отсутствие военного билета не станет препятствием для регистрации брака.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Информирование ТЦК

Граждане, состоящие на воинском учете, имеют определенные обязательства перед государством. За нарушение этих обязательств гражданин может быть наказан в соответствии с законом.

Одним из обязательств гражданина, состоящего на учете, является информирование ТЦК об изменении основных персональных данных. Например, о рождении детей или вступлении в брак.

Кроме того, гражданин должен постоянно находиться на учете в ТЦК. Об изменении места жительства или регистрации также необходимо сообщать в территориальный центр комплектования.

Военно-учетный документ для вступления в брак не требуется

К юристам обратился гражданин, планирующий вступить в брак. Мужчина рассказал, что находится на воинском учете, но испытывает проблемы с воинско-учетными документами.

Гражданин поинтересовался, зарегистрирует ли ЗАГС его брак при отсутствии военного билета. Адвокат Юрий Айвазан, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Отсутствие военного билета и отсутствие записи в реестре "Оберіг" не являются законным препятствием для государственной регистрации брака, в том числе через приложение "Дія".

Айвазан добавил: "Для государственной регистрации брака необходимо подтвердить личность и предоставить сведения, предусмотренные законодательством о государственной регистрации актов гражданского состояния. Военно-учетный документ среди документов, необходимых для регистрации брака, не указан".

Напомним, Hoвини.LIVE ранее писали о том, имеет ли военнослужащий право на отпуск по случаю свадьбы во время войны.

Если военнослужащий, желающий зарегистрировать брак, подал заявление на отпуск и не получил его, то он может подать жалобу в Минобороны. Существует еще вариант оформления брака без ухода из воинской части.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что узнает ТЦК после регистрации брака.

В Украине для вступления в брак граждане должны подать заявление и паспорта, но в ЗАГСе могут запросить военный билет. После регистрации брака в Украине соответствующие инстанции передают данные о военнообязанном муже в ТЦК и СП об изменении семейного положения.